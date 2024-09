Wystawiono list gończy za Pawłem Szopą, twórcą marki Red is Bad, któremu prokuratura zarzuca między innymi udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Chodzi o nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

- Dzisiaj prokurator wszczął poszukiwania podejrzanego listem gończym. To konsekwencja wczorajszej decyzji sądu o zastosowaniu wobec tego podejrzanego tymczasowego aresztowania - wskazał rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak w rozmowie z TVN24.

- Ustalenia pozwoliły prokuratorowi na sformułowanie zarzutów już kilka tygodni temu. Są to poważne zarzuty dotyczące między innymi brania udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Dotyczy to oczywiście współpracy z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych - poinformował. Zaznaczył, że "te zarzuty nie zostały jeszcze ogłoszone podejrzanemu, z racji tego, że jego miejsce pobytu było nieznane, nie udało się go zatrzymać mimo prób".

- Mamy podejrzenie ukrywania się przez tego podejrzanego. Mamy oczywiście pewną wiedzę o jego miejscu pobytu. Natomiast podobnie jak w przypadku Michała K., my się tą wiedzą na bieżąco dzielić nie będziemy, ponieważ to w sposób oczywisty mogłoby utrudnić to poszukiwanie - dodał.

Informację o liście gończym jako pierwszy podał Polsat News.

Areszt dla Michała Szopy

W poniedziałek Sąd Okręgowy w Katowicach zastosował wobec Pawła Szopy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 90 dni. Jest to podstawa do poszukiwania go listem gończym.

Szopa jest twórcą marki Red is Bad. Formułowane wobec niego zarzuty dotyczą brania udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. W tym samym śledztwie zarzuty postawiono Michałowi K., byłemu szefowi Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Śledztwo w sprawie RARS

Śledztwo w sprawie nieprawidłowości w RARS wszczęto w grudniu 2023 roku w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie, a w kwietniu 2024 roku sprawa została przejęta przez Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach.

Śledztwo dotyczy między innymi dopuszczenia się w okresie od lutego 2021 roku do listopada 2023 roku przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez pracowników RARS w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Mowa jest tu o "organizowaniu i procedowaniu zakupu towarów dla ww. Agencji, a tym samym działania na szkodę interesu publicznego".

Autorka/Autor:ads/adso

Źródło: tvn24.pl, Polsat News