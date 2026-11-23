Polska Adrian Zandberg o roli prezydenta w sporze o TK. "Zachował się jak strona tego konfliktu" Aleksandra Sapeta |

Zandberg o TK: nie chcę, żeby moje państwo przez kolejną dekadę miało instytucję wydmuszkę Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Klub parlamentarny Razem uczestniczył w rozmowach w Belwederze dotyczących resetu konstytucyjnego. Na spotkaniu z szefem kancelarii prezydenta Zbigniewem Boguckim nie pojawili się przedstawiciele KO, Unii Centrum i Lewicy. Później prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył, że reset jest możliwy, ale postawił warunek: zmiana rządu Donalda Tuska na "prezydencki rząd techniczny".

Lider Razem Adrian Zandberg był pytany w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 o szanse na reset w tej sytuacji. - Pytanie jest bardzo proste: czy chcemy w Polsce mieć Trybunał Konstytucyjny? Jeżeli chcemy mieć Trybunał, to ten Trybunał Konstytucyjny działa tylko wtedy, jeżeli uznają go wszystkie siły polityczne - powiedział.

Zandberg: nie chcę, żeby moje państwo przez kolejną dekadę miało instytucję wydmuszkę

Zandberg przekonywał, że jeśli połowa parlamentu będzie uznawać skład Trybunału, a druga nie, to oznacza, że "nie będziemy mieli w Polsce Trybunału Konstytucyjnego". - To znaczy, będziemy oczywiście mieli pałacyk, będzie instytucja, będą ludzie, którzy będą mówili "my jesteśmy prawdziwym składem Trybunału". (…) Na końcu tej historii są urzędnicy, są służby. Są ci wszyscy, którzy jak się będzie zmieniała władza, jak będą przychodziły wybory, to nie będą wiedzieli, które orzeczenia mają stosować, których mają nie stosować, jakie prawo obowiązuje, jakie nie obowiązuje - mówił.

Jak podkreślił, w sytuacji "permanentnej wojny" politycznej TK "traci sens". - On ma wielki polityczny sens i dla PiS-u, i dla Platformy, bo im dłużej i mocniej ten konflikt trwa, tym łatwiej jest na nim mobilizować swoich wyborców - dodał.

Prowadzący Konrad Piasecki pytał też o rolę prezydenta w tym sporze. Zandberg przyznał, że Karol Nawrocki "bardzo jasno zachował się jak strona tego konfliktu, a nie jako ktoś, kto jest poza tym konfliktem".

Dopytywany, czy Razem poszło na rozmowy w Belwederze z poczuciem, że prezydent ma dobrą wolę, gość TVN24 odparł: - W ogóle mniej patrzę na to, kto ma dobrą wolę, kto czego pragnie, a bardziej patrzę na to, czego potrzebujemy w naszym państwie, żeby ono sprawnie działało. Nie chcę, żeby moje państwo przez kolejną dekadę miało instytucję wydmuszkę i nie chcę, żeby ten konflikt o Trybunał Polskę ośmieszał.

- Te sceny, które zobaczył cały świat i to bynajmniej nie w poważnych częściach programów informacyjnych, tylko w tych, które określa się w redakcjach mianem "michałki", tam, gdzie się pokazuje parlamentarzystów z dziwnych krajów, którzy szarpią się za włosy na sali sejmowej, to tam też o Polsce można było obejrzeć materiały o sporze o Trybunał Konstytucyjny na ulicach, o prezydencie przepychającym się z panią sędzią - mówił dalej polityk.

Zandberg o "jarmarku organizowanym" przez Telewizję Republika

Poseł był też pytany o porównanie sytuacji w TK do "zamachu stanu", stosowane przez prawicę. - Widzę pewną sprzeczność pomiędzy tymi wielkimi słowami z jednej strony, a z drugiej strony tym jarmarkiem zorganizowanym przez Telewizję Republika i część polityków prawicy przed pałacykiem tam, gdzie jest siedziba Trybunału - skomentował Zandberg.

Gość TVN24 mówił też o postulacie Razem w sprawie Trybunału. - Jeśli politycy mają wybierać Trybunał Konstytucyjny, to powinni go wybierać większością konstytucyjną [307 głosów -red.] w parlamencie - powiedział. Jak dodał, jest też "druga opcja, która pod wieloma względami ma swoje wady".

- Jeżeli jest tak, że polska klasa polityczna nie umie uznać tego, że jest Trybunał, który jest niezależny od rządu, to przestańmy się też oszukiwać (...) Możemy przejść na rozproszoną kontrolę konstytucyjności przez sądy powszechne - wskazał i podkreślił, że jego zdaniem to jest "lepsze niż utrzymywanie sytuacji, w której przez kolejnych dziesięć lat będziemy mieli dwa trybunały: trybunał i antytrybunał".

Zandberg o "emeryturze" Tuska i Kaczyńskiego: już czas

Lider Razem mówił też o Donaldzie Tusku i Jarosławie Kaczyńskim. - Naprawdę już czas, żeby obydwaj panowie po dziesięcioleciach służby Rzeczpospolitej udali się tam, gdzie już czas, czyli na emeryturę - ocenił. Zaznaczył przy tym, że formacje polityczne - PiS i KO - będą i "nie znikną z polskiej sceny politycznej".

Polityk poruszył też kwestię odpartyjnienia spółek Skarbu Państwa. Jak mówił, ten "patologiczny mechanizm trzeba uciąć". - Ten system powinien wyglądać w taki sposób, że do zarządów spółek, do rad nadzorczych nie nominują politycy, tylko nominuje odrębna instytucja, która jest buforem pomiędzy zarządzaniem majątkiem publicznym a politykami. I to nie jest rozwiązanie, które myśmy sobie wymyślili. To są rozwiązania, które funkcjonują po drugiej stronie Bałtyku - mówił.

Zandberg o wspólnej liście z Lewicą: wykazaliśmy się naiwnością

Piasecki pytał też o koalicję Lewicy w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. - Proponuje mi pan, panie redaktorze, żebym wystartował z jednych list z facetami, którzy właśnie rozdali sobie po pisowsku majątek publiczny? - ironizował Zandberg.

- Wykazaliśmy się wtedy [w 2023 roku - red.] pewną naiwnością, bo uznaliśmy, że jeżeli umówimy się na pewien program, to słowo zostanie dotrzymane. Potem przyszły wybory i okazało się, że program, na który się umówiliśmy, a w programie było między innymi skończenie z tym obscenicznym koryciarstwem w spółkach Skarbu Państwa, po prostu został odłożony na półkę - powiedział.

Jak podkreślił, "realnie można coś zmienić, nie kiedy się tylko mówi, tylko jeżeli większość parlamentarna zależy od ciebie". - Tego nauczył mnie 2023 rok (…) jeżeli chcemy, żeby zmiany, o które Razem walczy, unowocześnienie zarządzania majątkiem publicznym między innymi, stały się rzeczywistością, to w przyszłym parlamencie to od nas musi zależeć parlamentarna większość - wskazał.

"Sprawczość się ma wtedy, jeżeli w parlamencie 231 głosów, czyli większość, zależy od twojego klubu. I o to walczymy" - oświadczył.

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