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Polska

Radny obwodu lwowskiego "osobą niepożądaną"? Kierwiński: został wpisany do rejestru

Bartłomiej Plewnia
Kuba Koprzywa
Zespół autorów
Oprac. Bartłomiej PlewniaOprac. Kuba Koprzywa
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Radosław Sikorski
Bosacki o decyzji Lwowskiej Rady Obwodowej: trzymamy za słowo kancelarię Zełenskiego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak
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Podpisałem wniosek o wpisanie na listę osób niepożądanych w RP autora pomysłu ustanowienia 2027 rokiem dowódcy UPA - przekazał w środę minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Później dodał, że wniosek dotyczyć będzie całej strefy Schengen. Marcin Kierwiński potwierdził, że Szeremeta został wpisany do rejestru i otrzymał zakaz wjazdu do Schengen.

"Podpisałem wniosek o wpisanie na listę osób niepożądanych w RP wobec radnego obwodu lwowskiego S. Szeremeta, rekonstruktora Galizien Waffen-SS, autora pomysłu ustanowienia 2027 rokiem R.Szuchewycza, dowódcy UPA, który wydawał rozkazy wysiedlania i mordowania Polaków" - napisał w środę na platformie X minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

We wcześniejszym, już usniętym, wpisie, minister omyłkowo napisał o radnym Lwowa, a nie obwodu lwowskiego.

W kolejnym wpisie Sikorski uzupełnił: "Na 5 lat, do całej strefy Schengen".

Szef MSWiA Marcin Kierwiński przekazał później, że na wniosek Sikorskiego Szeremeta "został wpisany do rejestru osób niepożądanych z zakazem wjazdu i pobytu w państwach strefy Schengen na pięć lat do 20 października 2031 roku".

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wykaz cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany prowadzi Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców (UdSC). Umieszczenia danych cudzoziemca w wykazie dokonuje szef UdSC z urzędu lub na wniosek między innymi Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Obrony Narodowej lub szefów Komendy Głównej Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Krajowej Administracji Skarbowej.

W przypadku gdy szef UdSC nie uwzględni wniosku, organ wnioskujący może zwrócić się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sprawy do szefa MSWiA, a ten może nakazać UdSC umieszczenie danych cudzoziemca w wykazie. Umieszczenie danych cudzoziemca w wykazie może nastąpić bez jego wiedzy i zgody.

"To nasza historia, nasi bohaterowie"

Swiatosław Szeremeta to deputowany Lwowskiej Rady Obwodowej i szef komisji kultury. - Jest to nasza historia, nasi bohaterowie i powinniśmy w należny sposób uszanować ich pamięć - tak radny argumentował pomysł uhonorowania dowódcy UPA.

Lwowska Rada Obwodowa ogłosiła 2027 rokiem Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA), jej dowódcy Romana Szuchewycza oraz działacza Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) Ołeha Olżycza. Decyzja ta zapadła we wtorek na plenarnym posiedzeniu Lwowskiej Rady Obwodowej, która jest odpowiednikiem polskiego sejmiku wojewódzkiego.

Swiatosław Szeremeta
Swiatosław Szeremeta
Źródło zdjęcia: PAP/Vladyslav Musiienko

Lwowska Rada Obwodowa wyjaśniła, że decyzja o ogłoszeniu przyszłego roku rokiem Szuchewycza związana jest ze 120. rocznicą "urodzin (tego) wybitnego ukraińskiego działacza państwowego, wojskowego i politycznego, naczelnego dowódcy Ukraińskiej Powstańczej Armii".

Wiceszef MSZ Marcin Bosacki powiedział w środę rano w "Rozmowie Piaseckiego", że najbliżsi współpracownicy prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełeńskiego złożyli obietnicę, iż "decyzja Lwowskiej Rady Obwodowej nie wejdzie w życie, czyli nie będzie roku UPA i Romana Szuchewycza".

Prezydent Krakowa proponuje zawieszenie partnerstwa z Lwowem

Na decyzję ukraińskiego samorządu zareagował też nowy - zaprzysiężony we wtorek - prezydent Krakowa Łukasz Gibała. - Czasami jest tak, że historia nas zaskakuje i nie spodziewałem się, że to będzie jedna z pierwszych moich decyzji, ale wczoraj władze Lwowa zdecydowały o ustanowieniu roku 2027 rokiem UPA i Romana Szuchewycza. Uważam, że jako Kraków, jako miasto partnerskie Lwowa, powinniśmy zareagować - powiedział.

Łukasz Gibała podczas zaprzysiężenia na prezydenta Krakowa
Łukasz Gibała podczas zaprzysiężenia na prezydenta Krakowa
Źródło zdjęcia: PAP/Łukasz Gągulski

Gibała podkreślił, że zależy mu na relacjach z Ukrainą, ale zastrzegł, że muszą być one budowane "w oparciu o pojednanie" i "na prawdzie historycznej". - Nie możemy akceptować takiej sytuacji, gdzie Ukraińcy chcą gloryfikować ludobójców, którzy mordowali Polaków. Moja reakcja jest stanowcza, choć wyważona. Proponuję zawieszenie, nie zerwanie, ale zawieszenie partnerstwa, jakie od dawna panuje między dwoma miastami, między Krakowem a Lwowem - powiedział prezydent Krakowa. I złożył w tej sprawie projekt uchwały.

Tusk: to jest niemądre, szkodzi Ukrainie

Do sprawy odniósł się także premier Donald Tusk, który stwierdził, że nie ma zamiaru "komentować ani analizować zachowań radnych obwodu takiego czy innego w Ukrainie". - To jest niemądre. To szkodzi Ukrainie - powiedział Tusk. - Dla nas to jest oczywiście zawsze bardzo irytujące i w Polsce nie rozumiemy tego typu działań, tym bardziej że one są przede wszystkim wbrew interesom Ukrainy - dodał.

Donald Tusk poinformował też, że rozmawiał o tej sprawie z prezydentem Zełenskim, uprzedzając go, że "każdy tego typu gest [...] bardzo utrudnia przyjaciołom Ukrainy i zwolennikom jak najbliższej współpracy, pracę". Podkreślił, że Zełenski "nie jest w tym przypadku za to odpowiedzialny".

Decyzję skomentował wcześniej m.in. szef MON Władysław Kosiniak Kamysz, według którego "konieczne jest odcięcie się władz Ukrainy od tego stanowiska".

Źródło: tvn24.pl, PAP
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Tagi:
Radosław SikorskiMinisterstwo Spraw ZagranicznychUkrainaLwów
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