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Maciej Berek, Edwin Bendyk, Piotr Buras

Fakty po Faktach
Fakty po Faktach
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Maciej Berek, Edwin Bendyk, Piotr Buras

Fakty po Faktach
Fakty po Faktach

21.09.2026

Maciej Berek napisał pismo do prezydenta Karola Nawrockiego, apelując o "niezwłoczne" wskazanie miejsca i daty ślubowania na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. - Złożenie ślubowania przez sędziego TK, po jego wyborze przez Sejm, jest jego obowiązkiem. Ja mam obowiązek złożyć to ślubowanie - skomentował Maciej Berek. Jak wspomniał, "pewnie nikt nie wyobrażał sobie, że ta zwyczajowo przyjęta forma złożenia ślubowania będzie odmawiana niektórym sędziom". Zwrócił przy tym uwagę, że nie chodzi tylko o niego, ale "o czworo sędziów TK, którzy zostali postawieni w takiej sytuacji". - Złożę ślubowanie, bo mam taki obowiązek, i doprowadzę do tego, że to ślubowanie będzie złożone - podkreślił. Następnie w programie Edwin Bendyk, prezes Fundacji Batorego, oraz Piotr Buras, dyrektor warszawskiego biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych, rozmawiali o przełożeniu wizyty szefa MON w Pentagonie i o zmianach na niemieckiej scenie politycznej.

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