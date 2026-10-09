Opole Cofał i śmiertelnie potrącił kobietę na chodniku Svitlana Kucherenko |

Nie żyje kobieta potrącona na chodniku w Strzelcach Opolskich Źródło wideo: Policja Strzelce Opolskie Źródło zdj. gł.: Policja w Strzelcach Opolskich

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Do potrącenia pieszej doszło około godziny 13.40 na ulicy Marka Prawego w Strzelcach Opolskich.

"Kierujący dostawczym Fordem, wykonując manewr cofania, najechał na kobietę poruszającą się chodnikiem. Na miejscu natychmiast podjęto czynności ratunkowe. Pomimo prowadzonej resuscytacji krążeniowo-oddechowej nie udało się przywrócić funkcji życiowych kobiety. Niestety, poniosła ona śmierć na miejscu" - informuje policja w Strzelcach Opolskich.

Potrącenie kobiety na chodniku Źródło zdjęcia: Policja w Strzelcach Opolskich

Ustalają tożsamość

Za kierownicą Forda siedział 57-letni mieszkaniec powiatu krapkowickiego.

Kobieta zginęła pod kolami auta Źródło zdjęcia: Policja w Strzelcach Opolskich

Na miejscu zdarzenia trwają czynności policjantów pod nadzorem prokuratora. Szczegółowe przyczyny i okoliczności śmiertelnego wypadku będą wyjaśniane.