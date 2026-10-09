Cofał i śmiertelnie potrącił kobietę na chodniku
Do potrącenia pieszej doszło około godziny 13.40 na ulicy Marka Prawego w Strzelcach Opolskich.
"Kierujący dostawczym Fordem, wykonując manewr cofania, najechał na kobietę poruszającą się chodnikiem. Na miejscu natychmiast podjęto czynności ratunkowe. Pomimo prowadzonej resuscytacji krążeniowo-oddechowej nie udało się przywrócić funkcji życiowych kobiety. Niestety, poniosła ona śmierć na miejscu" - informuje policja w Strzelcach Opolskich.
Ustalają tożsamość
Za kierownicą Forda siedział 57-letni mieszkaniec powiatu krapkowickiego.
Na miejscu zdarzenia trwają czynności policjantów pod nadzorem prokuratora. Szczegółowe przyczyny i okoliczności śmiertelnego wypadku będą wyjaśniane.
Źródło: tvn24.pl