Kierowca autobusu potrącił 11-letniego chłopca na przejściu dla pieszych. Lądował śmigłowiec LPR

Do potrącenia dziecka doszło w środę, 14 stycznia, około godziny 9 w miejscowości Podkamień.
"Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że doszło do potrącenia 11-letniego chłopca na oznakowanym przejściu dla pieszych przez autobus" - informuje policja w Nysie.
Dziecko zostało przetransportowane Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym do szpitala. Kierujący autobusem 38-letni mężczyzna był trzeźwy.
Droga w miejscu zdarzenia została już odblokowana.
