Opole Zderzyły się dwa samochody, do szpitala trafiła piesza Anna Winiarska |

Opole Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: TVN24

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Do zdarzenia doszło w sobotę rano w centrum Opola.

Wypadek w centrum Opola Źródło zdjęcia: TVN24

- Po godzinie 10 otrzymaliśmy zgłoszenie o zdarzeniu na skrzyżowaniu ulicy Ozimskiej z Reymonta. Zderzyły się dwa samochody osobowe, jeden z samochodów odbił się i uderzył w dwóch przechodniów idących chodnikiem. Jedna z tych osób została przetransportowana do szpitala - przekazał tvn24.pl kpt. Łukasz Nowak, rzecznik Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu.

Jak dodał strażak, początkowo na miejsce straż skierowała "trochę większe siły i środki" niż było to konieczne. - Zgłoszenie było mocno nieprecyzyjne w swojej treści, mówiło o dużo większym zdarzeniu, niż faktycznie miało miejsce - wyjaśnił nasz rozmówca.

Pojazdami podróżowały cztery osoby, w tym dwoje dzieci. Nic im się nie stało.

Policja ustala przyczyny i okoliczności wypadku.

Samochód odbił się i uderzył w pieszą Źródło zdjęcia: TVN24