Zderzyły się dwa samochody, do szpitala trafiła piesza
Do zdarzenia doszło w sobotę rano w centrum Opola.
- Po godzinie 10 otrzymaliśmy zgłoszenie o zdarzeniu na skrzyżowaniu ulicy Ozimskiej z Reymonta. Zderzyły się dwa samochody osobowe, jeden z samochodów odbił się i uderzył w dwóch przechodniów idących chodnikiem. Jedna z tych osób została przetransportowana do szpitala - przekazał tvn24.pl kpt. Łukasz Nowak, rzecznik Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu.
Jak dodał strażak, początkowo na miejsce straż skierowała "trochę większe siły i środki" niż było to konieczne. - Zgłoszenie było mocno nieprecyzyjne w swojej treści, mówiło o dużo większym zdarzeniu, niż faktycznie miało miejsce - wyjaśnił nasz rozmówca.
Pojazdami podróżowały cztery osoby, w tym dwoje dzieci. Nic im się nie stało.
Policja ustala przyczyny i okoliczności wypadku.