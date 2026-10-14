Wyciągnął nóż w szkolnej kuchni. 59-latek zatrzymany
W poniedziałek 12 października, mężczyzna podający się za przedstawiciela handlowego został wpuszczony przez personel do stołówki jednej ze szkół w Opolu. Jak ustalili policjanci, mężczyzna zapukał do tylnych drzwi szkoły i poprosił o rozmowę z dyrektorem, w celu nawiązania współpracy.
"W pewnym momencie rzekomy przedstawiciel handlowy wszedł do szkolnej kuchni i wyciągnął nóż, którym zaczął manipulować. Nie reagował na prośby pracowników szkoły o schowanie niebezpiecznego narzędzia" - informuje Komenda Miejska Policji w Opolu. Na sytuację zareagowała obecna w szkole policjantka. 59-latek został przez nią zatrzymany, a następnie przewieziony do jednostki policji.
Odpowie za groźby karalne
Mężczyzna usłyszał zarzutu gróźb karalnych. 59-latek na czas trwającego postępowania decyzją prokuratora został objęty policyjnym dozorem i zakazem zbliżania się do placówek edukacyjnych. Grozi mu kara do 3 lat więzienia.