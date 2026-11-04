Opole Wiadomości z groźbami i żądaniem okupu w kryptowalutach. 51-latek oskarżony Oprac. Svitlana Kucherenko |

Fałszywe alarmy na kolei. 29 i 24-latek byli hobbystami urządzeń krótkofalowych (31.08.2023) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Darek Delmanowicz/PAP

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Śledztwo rozpoczęło się w kwietniu 2025 roku. To wtedy śledczy dowiedzieli się o wiadomościach zawierających groźby i żądania okupu. Trafiły między innymi do firm produkujących żywność, przedsiębiorstw zajmującego się obsługą ruchu lotniczego oraz parku rozrywki. Takich wiadomości było 14.

Żądał milionów w kryptowalutach

"Autor wiadomości, grożąc zatruciem produkowanej żywności lub detonacją podłożonych materiałów wybuchowych, żądał okupu w postaci kryptowalut o równowartości kilku milionów złotych. Żaden z pokrzywdzonych nie spełnił żądań sprawcy" - informuje prokurator Stanisław Bar, rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Opolu.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości powiązali wiadomości z 51-letnim Trajanem Cz., mieszkańcem Opolszczyzny. Mężczyzna został zatrzymany pod koniec maja 2025 roku.

W domu i aucie miał niebezpieczne przedmioty

Podczas przeszukania jego samochodu i mieszkania śledczy znaleźli między innymi noże, pałki, miotacze gazu, paralizator oraz rewolwer hukowy. W mieszkaniu były również materiały pirotechniczne, które według prokuratury mogłyby posłużyć do skonstruowania improwizowanego przyrządu wybuchowego.

Trajan Cz. odpowiadać będzie za usiłowanie wymuszenia rozbójniczego oraz wywoływania fałszywych alarmów. Za zarzucone przestępstwa oskarżonemu grozi nawet 15 lat pozbawienia wolności.

Sprawę rozpoznawać będzie Sąd Rejonowy w Opolu.