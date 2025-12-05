Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Opole

Zniszczył rondo i odjechał. Policja publikuje nagranie

Kierowca ciężarówki uszkodził infrastrukturę na rondzie i odjechał
Kierowca ciężarówki uszkodził infrastrukturę na rondzie i odjechał. Policja apeluje o pomoc
Źródło: KMP Opole
Opolska policja poszukuje kierowcy ciężarówki, który w czwartek późnym wieczorem uszkodził infrastrukturę na rondzie im. Jerzego Szczakiela i oddalił się z miejsca zdarzenia. Mundurowi analizują zabezpieczone materiały i apelują do osób mogących pomóc w ustaleniu przebiegu zdarzenia.

Do zdarzenia doszło w czwartek parę minut przed północą. Mundurowi otrzymali zgłoszenie od świadków o tym, że kierujący samochodem ciężarowym zniszczył infrastrukturę drogową - rondo im. Jerzego Szczakiela w Opolu. Po całym zdarzeniu kierujący odjechał samochodem ciężarowym w kierunku Strzelec Opolskich. Jego tożsamość nie jest na razie znana.

Kierowca ciężarówki uszkodził rondo i odjechał
Kierowca ciężarówki uszkodził rondo i odjechał
Źródło: KMP Opole

- Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Opolu wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia, w tym dane kierującego i pojazdu. Funkcjonariusze zabezpieczyli nagranie od świadków tego zdarzenia oraz dokumentację fotograficzną - przekazał asp. Przemysław Kędzior z Komendy Miejskiej Policji w Opolu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ciężarówka zderzyła się z tramwajem
Zderzenie wojskowej ciężarówki z tramwajem. Nagranie
Lubuskie
2911N207V WYPADEK-0001
Ciężarówka po kolizji zjechała na pobocze, policjanci musieli uciekać. Nagranie
Świat
Ciężarówka transportowała dwie cysterny
Wywróciła się ciężarówka z dwoma cysternami. Duże utrudnienia
Olsztyn

Policja szuka świadków

Policja apeluje o pomoc i prosi wszystkich, którzy mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat tego zdarzenia - w tym kierowcę odpowiedzialnego za jego spowodowanie – o kontakt z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Opolu. Zgłoszenia można przekazywać osobiście lub telefonicznie pod numerami 47 864 25 45 albo 112.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: ng/tok

Źródło: KMP Opole

Źródło zdjęcia głównego: KMP Opole

Udostępnij:
TAGI:
OPOLEPolicjaDrogi w Polsce
Czytaj także:
Pilne
Jest decyzja w sprawie weta Nawrockiego
BIZNES
Deszcz, jesień, zima, grudzień, Polska
Eksplozja ciepła w grudniu. Może być nawet 15 stopni
METEO
Amerykańska policja
Napisała książkę o stracie męża, jest oskarżona o jego zabójstwo
Świat
imageTitle
Setne zwycięstwo Kleabo w Pucharze Świata. Szwedki z całym podium
EUROSPORT
Karol Nawrocki
Prezydent o ochronie zdrowia. Wszystko, co powiedział dziś Karol Nawrocki
Najnowsze
Tory kolejowe (zdjęcie ilustracyjne)
Dróżnika zaniepokoiły "dziwne odgłosy". Ruch na torach wstrzymany
Poznań
RedNote aplikacja, chiński Instagram, Chiny internet, media społecznościowe
Oskarżenia władz w sprawie popularnej aplikacji. Jest decyzja w sprawie blokady
BIZNES
Waldemar Żurek
"Przedstawiciel prezydenta nie odpowiedział na rzecz zasadniczą"
Polska
imageTitle
Wyjaśniła się przyszłość Michała Kwiatkowskiego
EUROSPORT
mezczyzna szpital tomografia shutterstock_2452325963
Limity na tomografię i rezonans magnetyczny? "To nieakceptowalne"
Anna Bielecka
Ślad dinozaura
Tutaj dinozaury mogły stać w korkach
METEO
imageTitle
"Turku, kończ ten mecz". Zatrzymano sędziego, którego znała cała Polska
EUROSPORT
zakupy, sklep, paragon, koszyk, ceny
Zmiany w zakazie handlu. Apel do klientów
BIZNES
Konferencja Zbigniewa Ziobry
Ziobro jednak się nie pojawił. Oświadczenie w formie zdalnej
Polska
Uczniowie w Ukrainy pobici przed szkołą
Uczniowie z Ukrainy pobici przed szkołą. Wcześniej nauczyciel miał nazwać ich "swołoczą"
Trójmiasto
34-latkowi grozi do 10 lat więzienia
Płacił nie swoim telefonem, zaciągnął na jego właścicielkę kredyt
Łódź
Mają to, piłkarze Haiti jadą na mundial
Kraj nad przepaścią. Dostali lanie od Polaków, zagrają na mundialu
Rafał Kazimierczak
9 min
0512_sw_suski
Kot według posła Suskiego. A co z pupilem prezesa?
Sejm Wita
imageTitle
Tragiczna wyprawa na ryby. Policja o śmierci mistrza NBA
EUROSPORT
shutterstock_2528649377
Te wydatki ukrywają przed partnerami. "Najszybsza droga do finansowych napięć"
BIZNES
Krzysztof Gawkowski
"Nie dam głowy, że wojny nie będzie". Doświadczenia Ukrainy lekcją dla Polski
Piotr Wójcik
Donald Trump
Media: Waszyngton miał blokować plany Brukseli dotyczące rosyjskich aktywów
BIZNES
Port, pożar
Płonie port w Kraju Krasnodarskim
Świat
Był na stacji paliw
"Brał udział w kradzieży", szuka go policja
Lublin
Sprawa dotyczy spotkania z okazji Dnia Kobiet w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku
Były naczelnik prewencji ukarany za naruszenie nietykalności cielesnej. Wyrok
Białystok
Latarnia morska Portland Head w Cape Elizabeth, Maine, USA
"Jeden z najszybciej ocieplających się regionów na świecie"
METEO
Nie zatrzymał sie do kontroli, został zatrzymany po pościgu
Nie zatrzymał się do kontroli. Miał cudze tablice rejestracyjne
WARSZAWA
Kierujący radiowozem nie ustąpił pierwszeństwa pieszym
Nie przepuścił pieszych. Policja bije się w piersi
Łódź
Abu Zabi
"Die Zeit" o co najmniej "czterech poufnych spotkaniach" Rosjan i Niemców
Świat
Zakład karny
12 osób zatrzymanych, wśród nich "biskup". Prokuratura mówi o grupie przestępczej
Szczecin

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica