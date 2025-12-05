Zniszczył rondo i odjechał. Policja publikuje nagranie

Kierowca ciężarówki uszkodził infrastrukturę na rondzie i odjechał. Policja apeluje o pomoc Źródło: KMP Opole

Do zdarzenia doszło w czwartek parę minut przed północą. Mundurowi otrzymali zgłoszenie od świadków o tym, że kierujący samochodem ciężarowym zniszczył infrastrukturę drogową - rondo im. Jerzego Szczakiela w Opolu. Po całym zdarzeniu kierujący odjechał samochodem ciężarowym w kierunku Strzelec Opolskich. Jego tożsamość nie jest na razie znana.

- Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Opolu wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia, w tym dane kierującego i pojazdu. Funkcjonariusze zabezpieczyli nagranie od świadków tego zdarzenia oraz dokumentację fotograficzną - przekazał asp. Przemysław Kędzior z Komendy Miejskiej Policji w Opolu.

Policja szuka świadków

Policja apeluje o pomoc i prosi wszystkich, którzy mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat tego zdarzenia - w tym kierowcę odpowiedzialnego za jego spowodowanie – o kontakt z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Opolu. Zgłoszenia można przekazywać osobiście lub telefonicznie pod numerami 47 864 25 45 albo 112.

