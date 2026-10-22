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Opole

Groził sąsiadom, zaatakował policjantów. 38-latek usłyszał zarzuty

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38-latek usłyszał cztery zarzuty
MSWiA o ataku na policjantkę i nagraniu z interwencji
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: KMP w Opolu
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Awantura między sąsiadami w jednym z bloków w Opolu zakończyła się zatrzymaniem 38-latka. Mężczyzna miał grozić mieszkańcom, a podczas interwencji zaatakować policjanta i wyrzucić przez okno doniczkę z konopiami indyjskimi. Usłyszał cztery zarzuty.

Do zdarzenia doszło 17 października w jednym z bloków mieszkalnych w Opolu. Według zgłoszenia doszło do awantury pomiędzy sąsiadami, w trakcie której jeden z mężczyzn miał grozić innym mieszkańcom.

Na miejscu funkcjonariusze zastali między innymi 38-latka, który miał zachowywać się agresywnie wobec sąsiadów.

"W trakcie trwania całej interwencji mężczyzna nie przestawał okazywać agresji wobec sąsiadów i będących na miejscu funkcjonariuszy. W pewnym momencie 38-latek wyrzucił przez okno doniczkę z krzewem konopi indyjskiej oraz chwile później naruszył nietykalność cielesną jednego z policjantów" - informuje Komenda Miejska Policji w Opolu.

38-latek usłyszał cztery zarzuty
38-latek usłyszał cztery zarzuty
Źródło zdjęcia: KMP w Opolu

Po obezwładnieniu i nałożeniu kajdanek, 38-latek nadal był agresywny i groził również policjantom. Mężczyzna został zatrzymany.

Jak ustalili policjanci, wcześniej mężczyzna miał grozić sąsiadom i zniszczył wideodomofon jednego z mieszkańców o wartości co najmniej 2 000 złotych.

Usłyszał cztery zarzuty

38-latek usłyszał cztery zarzuty, w tym posiadania narkotyków, gróźb karalnych, zniszczenia mienia oraz naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza policji. Według ustaleń funkcjonariuszy, działał w warunkach recydywy, ponieważ w 2024 roku opuścił on zakład karny po odbyciu kary pozbawienia wolności za groźby karalne.

Mężczyzna decyzją sądu został objęty dozorem i zakazem zbliżania się do pokrzywdzonych. Teraz grozi mu kara do 7,5 roku więzienia.

Źródło: tvn24.pl
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