Groził sąsiadom, zaatakował policjantów. 38-latek usłyszał zarzuty
Do zdarzenia doszło 17 października w jednym z bloków mieszkalnych w Opolu. Według zgłoszenia doszło do awantury pomiędzy sąsiadami, w trakcie której jeden z mężczyzn miał grozić innym mieszkańcom.
Na miejscu funkcjonariusze zastali między innymi 38-latka, który miał zachowywać się agresywnie wobec sąsiadów.
"W trakcie trwania całej interwencji mężczyzna nie przestawał okazywać agresji wobec sąsiadów i będących na miejscu funkcjonariuszy. W pewnym momencie 38-latek wyrzucił przez okno doniczkę z krzewem konopi indyjskiej oraz chwile później naruszył nietykalność cielesną jednego z policjantów" - informuje Komenda Miejska Policji w Opolu.
Po obezwładnieniu i nałożeniu kajdanek, 38-latek nadal był agresywny i groził również policjantom. Mężczyzna został zatrzymany.
Jak ustalili policjanci, wcześniej mężczyzna miał grozić sąsiadom i zniszczył wideodomofon jednego z mieszkańców o wartości co najmniej 2 000 złotych.
Usłyszał cztery zarzuty
38-latek usłyszał cztery zarzuty, w tym posiadania narkotyków, gróźb karalnych, zniszczenia mienia oraz naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza policji. Według ustaleń funkcjonariuszy, działał w warunkach recydywy, ponieważ w 2024 roku opuścił on zakład karny po odbyciu kary pozbawienia wolności za groźby karalne.
Mężczyzna decyzją sądu został objęty dozorem i zakazem zbliżania się do pokrzywdzonych. Teraz grozi mu kara do 7,5 roku więzienia.