Opluł radiowóz i wyrysował na nim swoje nazwisko

Namysłów (Opolskie) Źródło: Google Earth

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Policjanci interweniowali w nocy z poniedziałku na wtorek w jednym z mieszkań w Namysłowie. "Wychodząc z budynku i kierując się w stronę zaparkowanego radiowozu zauważyli, że tylna część pojazdu, w rejonie klapy wlewu paliwa, została porysowana. Na karoserii widniał wyraźnie wyrysowany napis, to było nazwisko" – podaje opolska policja.

Mężczyzna "podpisał się" na radiowozie Źródło: KWP Opole

Przyznał się

W pobliżu stał dobrze znany funkcjonariuszom 36-latek o takim właśnie nazwisku. Mężczyzna początkowo przekonywał policjantów, że napis nie jest jego dziełem i że na sumieniu ma tylko oplucie radiowozu. Policjanci nie dali się przekonać i zatrzymali namysłowianina.

Mężczyzna został zatrzymany Źródło: KWP Opole

Gdy 36-latek wytrzeźwiał, usłyszał zarzut uszkodzenia mienia, do którego się przyznał. Grozi mu do pięciu lat więzienia.

OGLĄDAJ: TVN24 HD