"Okoliczności stwierdzone podczas oględzin miejsca ujawnienia zwłok w powiązaniu z pozostałymi zgromadzonymi dowodami pozwalają wnioskować, że do śmierci mężczyzny doszło w wyniku przestępczego działania innej osoby. Obecnie śledztwo toczy się w sprawie tj. nikomu nie przedstawiono zarzutów w związku ze śmiercią mężczyzny, choć ma ono charakter dynamiczny. Z uwagi na stan zwłok nie jest możliwym ich zidentyfikowanie na podstawie wyglądu, przy czym pozyskane dotychczas informacje uprawniają do postawienie hipotezy, że należą one do zaginionego mężczyzny" - informuje w komunikacie Stanisław Bar rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Opolu.