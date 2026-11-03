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Opole

Chciała odebrać dziecko z przedszkola. Była pod wpływem amfetaminy

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Przedszkole (zdjęcie ilustracyjne)
Matka pod wpływem amfetaminy próbowała odebrać dziecko z przedszola
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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27-letnia kobieta pojawił się w przedszkolu w Krapkowicach (Opolskie) i chciał odebrać swoje dziecko. Była pobudzona, nerwowa i unikała kontaktu wzrokowego. To zwróciło uwagę dyrektorki, która odmówiła wydania dziecka i wezwała policję. Okazało się, że matka była pod wpływem amfetaminy.

Policja interweniowała w przedszkolu w Krapkowicach. Jak poinformowała aspirant Ewelina Karpińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, stało się to po zgłoszeniu dyrektorki, która podejrzewała, że 27-letnia matka przyszła odebrać dziecko pod wpływem narkotyków.

Jak podaje policja, kobieta była pobudzona, nerwowa i unikała kontaktu wzrokowego. Jej zachowanie wydało się podejrzane dyrektorce placówki. Okazało się, że obawy kadry przedszkola nie były bezpodstawne.

Dziećmi zaopiekowała się babcia

Policjanci ustalili, że 27-latka pojawiła się w przedszkolu ze swoim drugim dzieckiem - półrocznym niemowlęciem.

- Mundurowi sprawdzili jej stan trzeźwości oraz to, czy nie znajduje się pod działaniem środków odurzających. Wstępne badanie narkotestem wykazało, że w organizmie kobiety znajduje się amfetamina, w związku z czym na miejscu została wezwana babcia - wskazała Karpińska.

Dzieci przekazano babci

Na miejscu pojawiła się babcia dzieci, która tego dnia odebrała wnuczęta. Policjanci pojawili się również w mieszkaniu 27-latki. Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli amfetaminę.

- Teraz za swoje nieodpowiedzialne zachowanie, czyli za opiekę pod wpływem odurzenia oraz za posiadanie środków odurzających 27-latka odpowie przed sądem - powiedziała Karpińska.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
dzieckoPrzedszkoleNarkotykiPolicja
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