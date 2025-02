Kobieta upadła na parkingu. Przejechał ją samochód

- Ze wstępnych wynika, że młoda kobieta kierująca osobową hondą, wyjeżdżała z miejsca parkingowego, gdy na to miejsce przewróciła się piesza, która po upadku nie podejmowała próby podniesienia się. Kierująca hondą upewniała się w tym czasie, czy może się cofnąć i włączyć się do ruchu, okazało się, że nie było takiej możliwości, po czym podjechała do przodu, by wrócić na miejsce parkingowe, w którym wcześniej zaparkowała. Niestety, nie wiedziała, że chwilę wcześniej w to miejsce przed jej pojazd przewróciła się kobieta. Kierująca hondą przejechała po leżącej na parkingu pieszej. W wyniku tego zdarzenia piesza zmarła - poinformowała młodszy aspirant Dorota Janać z Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich.