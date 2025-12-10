Po stłuczce szukali 87-latka. "Seria decyzji, które uratowały ludzkie życie"

Do zdarzenia doszło w Kluczborku Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło w czwartek (4 grudnia) w Kluczborku. Policjanci zostali skierowani do wyjaśnienia okoliczności uszkodzenia pojazdu na jednym z parkingów.

Nagranie z kamer monitoringu wskazały numer rejestracyjny auta, które brało udział w zdarzeniu. Funkcjonariusze pojechali więc pod ustalony adres, by porozmawiać z właścicielem pojazdu.

Do nieprzytomnego 87-latka doprowadziła policjantów stłuczka na parkingu Źródło: KPP Kluczbork

Leżał nieprzytomny w piwnicy

Policjanci pukali do drzwi, jednak nikt nie otwierał. "Po krótkiej rozmowie z sąsiadami i braku kontaktu (...) odjechali, ale sytuacja nie dawała im spokoju. Po chwili podjęli decyzję o ponownym sprawdzeniu posesji" - zrelacjonowano w komunikacie policji z Kluczborka.

Funkcjonariusze zauważyli otwarte drzwi do piwnicy. Weszli do środka. Tam znaleźli 87-latka. Leżał na podłodze, był wyziębiony i nieprzytomny. "Mężczyzna znajdował się pod przewróconym regałem, który spadł na niego, gdy próbował rozpalić w piecu" - przekazała kluczborska policja.

Policjanci udzielili pierwszej pomocy 87-latkowi i wezwali pogotowie. Mężczyzna został przewieziony do szpitala. "Lekarze nie mają wątpliwości - gdyby nie szybka i stanowcza reakcja policjantów, mężczyzna mógłby nie przetrwać nocy. Zwykła interwencja w sprawie szkody parkingowej okazała się serią decyzji, które uratowały ludzkie życie" - podkreślono w komunikacie.

