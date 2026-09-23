Opole Kamera zarejestrowała pobicie seniorki. Syn usłyszał zarzuty Oprac. Svitlana Kucherenko |

Znęcał się nad matką przez lata. Nagranie doprowadziło do zatrzymania Źródło wideo: Opolska policja Źródło zdj. gł.: Opolska policja

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Do zdarzenia doszło w weekend w małej miejscowości na terenie powiatu kluczborskiego. Brat zatrzymanego przebywał w swoim pokoju, gdy usłyszał dobiegające z pokoju matki wołanie o pomoc. Kiedy wszedł do pomieszczenia, minął się z 41-latkiem, który był pod wpływem alkoholu. W pokoju znajdowała się 73-letnia kobieta. Leżała w łóżku, a na jej twarzy widoczne było zaczerwienienie.

"Z uwagi na stan zdrowia matki oraz jej problemy z pamięcią, wcześniej w jej pokoju został zamontowany monitoring. Po uruchomieniu nagrania mężczyzna zobaczył, jak jego 41-letni brat uderza leżącą w łóżku kobietę. Natychmiast wezwał policję" - informuje opolska policja.

Syn bił schorowaną matkę Źródło zdjęcia: Opolska policja

Znęcał się nad matką przez lata

Na miejsce przyjechali funkcjonariusze oraz zespół ratownictwa medycznego. Kobieta została przewieziona do szpitala.

"41-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutów znęcania się nad matką oraz jej pobicia. 41-latek przyznał się do zarzucanych mu czynów. Oświadczył również, że przemocy wobec kobiety miał dopuszczać się od około trzech lat" - dodaje.

41-latek trafił do aresztu Źródło zdjęcia: Opolska policja

Sąd zastosował wobec 41-latka tymczasowe aresztowanie na trzy miesięcy.