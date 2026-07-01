Opole Agresywny pasażer wyciągnął scyzoryk. Ranna policjantka Oprac. Svitlana Kucherenko |

Akt oskarżenia przeciwko aktywistce za znieważenie policjantów Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: FotoDax/Shutterstock

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Dyżurny otrzymał zgłoszenie o dwóch agresywnie zachowujących się mężczyznach, przebywających na dworcu kolejowym w Kędzierzynie-Koźlu. Na miejsce skierowano patrol.

Według policji, wcześniej dwaj mieszkańcy województwa śląskiego w wieku 49 i 45 lat mieli wszczynać awantury i przeszkadzać innym pasażerom, dlatego zostali wyproszeni ze składu na stacji w Kędzierzynie-Koźlu.

Zranił policjantkę

"Podczas legitymowania i wykonywania czynności służbowych 49-latek niespodziewanie wyjął rozkładany scyzoryk. Policjanci natychmiast podjęli działania, aby odebrać mężczyźnie niebezpieczne narzędzie i zapobiec zagrożeniu dla osób znajdujących się w pobliżu. W trakcie tej czynności mężczyzna zranił policjantkę w dłoń" - informuje w komunikacie komenda w Kędzierzynie-Koźlu.

49-latek został obezwładniony, a scyzoryk odebrany. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut dotyczący stosowania przemocy lub groźby wobec funkcjonariusza publicznego w celu zmuszenia go do zaniechania czynności służbowej. Grozi mu kara do trzech lat więzienia.

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