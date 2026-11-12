Miał znęcać się nad 68-letnią matką. Syn trafił do aresztu
Do zatrzymania doszło kilka dni temu podczas interwencji domowej. Na miejscu policjanci zastali pijanego i agresywnego mężczyznę.
"Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że 41-letni mężczyzna od dłuższego czasu znęcał się nad 68-letnią kobietą - zarówno psychicznie, jak i fizycznie" - informuje opolska policja.
O sytuacji policjanci poinformowali ośrodek pomocy społecznej, a także bliskich, którzy zaopiekowali się pokrzywdzoną.
41-latek usłyszał zarzut znęcania się nad osobą bliską. Na wniosek policjantów z Grodkowa oraz nyskiej prokuratury sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na dwa miesiące. Za zarzucane mu przestępstwo grozi do 8 lat pozbawienia wolności.
Źródło: tvn24.pl