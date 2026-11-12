Opole Miał znęcać się nad 68-letnią matką. Syn trafił do aresztu Oprac. Svitlana Kucherenko |

Coraz więcej przypadków przemocy domowej wobec kobiet w Polsce. Eksperci wskazują, gdzie szukać pomocy (materiał z lutego 2025 r.) Źródło wideo: Renata Kijowska/Fakty TVN Źródło zdj. gł.: Opolska policja

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Do zatrzymania doszło kilka dni temu podczas interwencji domowej. Na miejscu policjanci zastali pijanego i agresywnego mężczyznę.

"Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że 41-letni mężczyzna od dłuższego czasu znęcał się nad 68-letnią kobietą - zarówno psychicznie, jak i fizycznie" - informuje opolska policja.

O sytuacji policjanci poinformowali ośrodek pomocy społecznej, a także bliskich, którzy zaopiekowali się pokrzywdzoną.

41-latek podejrzany o przemoc wobec matki Źródło zdjęcia: Opolska policja

41-latek usłyszał zarzut znęcania się nad osobą bliską. Na wniosek policjantów z Grodkowa oraz nyskiej prokuratury sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na dwa miesiące. Za zarzucane mu przestępstwo grozi do 8 lat pozbawienia wolności.