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Opole

Zapomniała telefonu i tak się spieszyła, że straciła prawo jazdy

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Pędziła 172 kilometrów na godzinę w terenie zabudowanym
Pędziła 172 km/h w terenie zabudowanym
Źródło wideo: Opolska policja
Źródło zdj. gł.: Opolska policja
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Jechała z prędkością 172 kilometrów na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50. 43-latka tłumaczyła policjantom, że wracała po telefon komórkowy, który zostawiła w domu. Straciła prawo jazdy i została ukarana wysokim mandatem.

Do zdarzenia doszło w niedzielę 30 sierpnia w trakcie kontroli prędkości na terenie gminy Dąbrowa. Policjanci zwrócili uwagę na kierującą samochodem marki Skoda, która znacznie przekroczyła obowiązujące w tym miejscu ograniczenie prędkości. Ich wideorejestrator wskazał, że kobieta poruszała się z prędkością 172 kilometrów na godzinę, w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 50.

Pędziła 172 kilometrów na godzinę w terenie zabudowanym
Pędziła 172 kilometrów na godzinę w terenie zabudowanym
Źródło zdjęcia: Opolska policja

Tłumaczyła, że wracała po telefon

"Za kierownicą siedziała 43-letnia mieszkanka gminy Dąbrowa. Przekroczyła dozwoloną prędkość aż o 122 kilometry na godzinę. Jak tłumaczyła policjantom, zapomniała zabrać z domu telefon komórkowy i postanowiła po niego wrócić" - informuje opolska policja.

Kierująca została ukarana mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Na jej konto trafiło również 15 punktów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami policjanci zatrzymali jej prawo jazdy na trzy miesiące.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
województwo opolskie
Svitlana Kucherenko
Svitlana Kucherenko
Dziennikarka tvn24.pl
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