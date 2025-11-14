Logo strona główna
Luksusowe auto stoczyło się ze skarpy do jeziora

Źródło: KP PSP w Ostródzie
Luksusowe audi stoczyło się ze skarpy do jeziora Bartężek w miejscowości Winiec (woj. warmińsko-mazurskie). Pojazd wyłowili strażacy. Na szczęście w środku nikogo nie było.

We wtorek (11 listopada) służby otrzymały zgłoszenie o samochodzie osobowym marki Audi, który wpadł do jeziora Bartężek w miejscowości Winiec w powiecie ostródzkim.

Ze względu na późne godziny strażacy wstrzymali akcję we wtorek i kontynuowali ją kolejnego dnia. W środę udało im się wydobyć pojazd z wody.

Źródło: P. Sotnik, OSP Miłomłyn

"Samochód znajdował się w odległości kilkudziesięciu metrów od linii brzegowej na głębokości 7 metrów pod wodą. Strażacy z łodzi ratowniczej przy użyciu echosondy zlokalizowali pojazd, a następnie nurkowie pod wodą przygotowali go do transportu przy użyciu zawiesi pasowych i liny ratowniczej, która została zamocowana do ciągnika rolniczego" - podała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie.

Po wydobyciu samochód został przekazany właścicielowi.

Policja ustaliła, że pojazd znalazł się w wodzie z powodu nieodpowiedniego zabezpieczenia.

Autorka/Autor: mm/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: P. Sotnik, OSP Miłomłyn

