Do zdarzenia doszło w powiecie szczycieńskim Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W środę (7 stycznia) około godziny 15 służby zostały zaalarmowane o wypadku, do którego doszło na budowie domu w miejscowości Rudka w powiecie szczycieńskim. Maszyna wykorzystywana do wykonywania odwiertów w ziemi wciągnęła mężczyznę.

- Podczas wykonywania prac budowlanych jeden z mężczyzn został wciągnięty przez maszynę - potwierdziła sierżant sztabowy Agata Stefaniak z Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie.

Tragiczny wypadek na budowie Źródło: KPP w Szczytnie

Tragedia na budowie, nie żyje 40-latek

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Życia 40-latka niestety nie udało się uratować. Mężczyzna zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.

Policja ustala dokładne okoliczności wypadku. - Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem prokuratora przy udziale Państwowej Inspekcji Pracy - przekazała policjantka.

OGLĄDAJ: Nauczycielka i krzyż w śmieciach. Nowacka: każdy z nas ma poczucie, że to było beznadziejne