W środę (7 stycznia) około godziny 15 służby zostały zaalarmowane o wypadku, do którego doszło na budowie domu w miejscowości Rudka w powiecie szczycieńskim. Maszyna wykorzystywana do wykonywania odwiertów w ziemi wciągnęła mężczyznę.
- Podczas wykonywania prac budowlanych jeden z mężczyzn został wciągnięty przez maszynę - potwierdziła sierżant sztabowy Agata Stefaniak z Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie.
Tragedia na budowie, nie żyje 40-latek
Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Życia 40-latka niestety nie udało się uratować. Mężczyzna zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.
Policja ustala dokładne okoliczności wypadku. - Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem prokuratora przy udziale Państwowej Inspekcji Pracy - przekazała policjantka.
