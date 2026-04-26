Tragiczny wypadek na Mazurach, dwie osoby nie żyją
Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę rano na drodze krajowej numer 58 między Rucianem-Nidą a Piszem, w pobliżu miejscowości Szeroki Bór (woj. warmińsko-mazurskie), na 111. kilometrze trasy. Zderzyły się dwa samochody osobowe. W wyniku wypadku zginęły dwie osoby.
Droga jest całkowicie zablokowana. Wyznaczono objazdy drogami lokalnymi. Do zdarzenia doszło około godziny 8:48. Utrudnienia mogą potrwać około trzech godzin.
