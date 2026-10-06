Olsztyn Pobicie ratownika w Pasłęku. Wyrok bezwzględnego więzienia dla sprawcy Filip Czekała |

Ratownicy medyczni przeszli kurs samoobrony. Coraz częściej w ich fachu spotykają się z agresją Źródło wideo: Stefania Kulik | Fakty po południu TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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O wyroku poinformował sędzia Arkadiusz Kuta, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Elblągu. Sąd Rejonowy w Elblągu uznał Tomasza M. za winnego naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego, jakim jest ratownik medyczny, i skazał na pół roku więzienia. Za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza groziła mu znacznie surowsza kara - nawet do trzech lat więzienia.

Do zdarzenia doszło 9 kwietnia. Tomasz M. był transportowany karetką pogotowia ratunkowego do szpitala w Elblągu. Był pijany. Podczas przejazdu przez Pasłęk zaatakował ratownika medycznego. Zanim doszło do napaści, mężczyzna odpiął pasy bezpieczeństwa. Chwilę później bez powodu dwa razy zaciśniętą pięścią uderzył ratownika medycznego w brzuch i klatkę piersiową. Ratownik nie odniósł poważniejszych obrażeń.

Tomasz M. tłumaczył potem, że napaść na ratownika wynikała właśnie z upojenia alkoholowego.

"Bufor frustracji społeczeństwa"

Przemoc wobec nie tylko ratowników medycznych, ale w ogóle pracowników służby zdrowia jest dużym problemem.

Marcin Soboń z Krajowej Rady Ratowników Medycznych mówił w TVN24, że ratownicy codziennie spotykają się z agresją słowną, często też fizyczną.

- Jesteśmy pewnego rodzaju buforem frustracji społeczeństwa. Jesteśmy tymi pierwszymi na linii, bardzo często tymi pierwszymi, z którymi ludzie się spotykają jako z systemem ochrony zdrowia. I oni, którzy nie mogli się dostać na przykład do lekarza rodzinnego, do poradni specjalistycznej próbują w ten sposób uzyskać pomoc przez ratownictwo medyczne, przez szpitalny odział ratunkowy. - tłumaczył.

Zgodnie z przepisami osoba wchodząca w skład zespołu ratownictwa medycznego, w trakcie wykonywania swoich obowiązków, korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.