Olsztyn

Atak "ostrym narzędziem" w parku. Dwóch nastolatków rannych

Policja zatrzymała go w ciągu godziny (zdjęcie ilustracyjne)
Pasłęk w powiecie elbląskim
Źródło: Google Earth
Dwóch nastolatków zostało zaatakowanych "ostrym narzędziem" w parku w Pasłęku (województwo warmińsko-mazurskie). W sprawie zatrzymano 17-latka. Policja ustala teraz, czy nastolatkowie się znali i jaki był motyw ataku. Ranni chłopcy trafili do szpitala.

Policja została poinformowana o zdarzeniu w piątek (5 września) około godziny 11.15. W parku w Pasłęku przy ul. Bohaterów Westerplatte 17-latek miał zaatakować "ostrym narzędziem" 16- i 18-latka.

- Obaj odnieśli obrażenia. Trafili do szpitala, gdzie udzielono im pomocy - mówi nam nadkomisarz Krzysztof Nowacki z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

Ustalają szczegóły

Funkcjonariusze zatrzymali młodego mężczyznę po godzinie od zdarzenia. Trwa wyjaśnianie szczegółów - m.in. tego, czy nastolatkowie się znali i jaki był powód ataku.

O sprawie jako pierwsze poinformowało RMF FM.

Autorka/Autor: tm/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

