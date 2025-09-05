Atak "ostrym narzędziem" w parku. Dwóch nastolatków rannych

Pasłęk w powiecie elbląskim Źródło: Google Earth

Policja została poinformowana o zdarzeniu w piątek (5 września) około godziny 11.15. W parku w Pasłęku przy ul. Bohaterów Westerplatte 17-latek miał zaatakować "ostrym narzędziem" 16- i 18-latka.

- Obaj odnieśli obrażenia. Trafili do szpitala, gdzie udzielono im pomocy - mówi nam nadkomisarz Krzysztof Nowacki z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

Ustalają szczegóły

Funkcjonariusze zatrzymali młodego mężczyznę po godzinie od zdarzenia. Trwa wyjaśnianie szczegółów - m.in. tego, czy nastolatkowie się znali i jaki był powód ataku.

