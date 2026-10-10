Uczniowie szarpali się na boisku. Jeden miał przy sobie ostry przedmiot
Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w sobotę około godziny 10 na terenie placówki przy ulicy Metalowej w Olsztynie. Jak przekazała nam rzeczniczka olsztyńskiej policji sierż. Izabela Bogacka, brało w nim udział dwóch uczniów szkoły zaocznej w wieku 17 i 19 lat.
Jak wynika ze wstępnych ustaleń mundurowych, między młodymi mężczyznami doszło do konfliktu. Na szkolnym boisku zaczęli się szarpać. Jeden ze świadków zauważył, że 17-latek ma przy sobie ostry przedmiot. Wykorzystał dogodny moment, by go zabrać i odrzucić.
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Nikomu nic się nie stało
Policja nie precyzuje, co to za przedmiot. Podkreśla, że nie został użyty i nikt nie został nim zraniony. Uczniów rozdzielił jeden z pedagogów. Na miejsce wezwano funkcjonariuszy.
Obaj młodzi mężczyźni zostali przewiezieni na badania. Po ich zakończeniu policjanci przeprowadzą z nimi dalsze czynności.
Według serwisu Olsztyn.com.pl, uczniowie zostali zwolnieni do domów.