Olsztyn Uczniowie szarpali się na boisku. Jeden miał przy sobie ostry przedmiot Oprac. Natalia Grzybowska |

Będą patrole policji we wszystkich szkołach Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w sobotę około godziny 10 na terenie placówki przy ulicy Metalowej w Olsztynie. Jak przekazała nam rzeczniczka olsztyńskiej policji sierż. Izabela Bogacka, brało w nim udział dwóch uczniów szkoły zaocznej w wieku 17 i 19 lat.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń mundurowych, między młodymi mężczyznami doszło do konfliktu. Na szkolnym boisku zaczęli się szarpać. Jeden ze świadków zauważył, że 17-latek ma przy sobie ostry przedmiot. Wykorzystał dogodny moment, by go zabrać i odrzucić.

Portal Twój Kurier Olsztyński opublikował zdjęcia, na których widać maczetę wbitą w ziemię.

Nikomu nic się nie stało

Policja nie precyzuje, co to za przedmiot. Podkreśla, że nie został użyty i nikt nie został nim zraniony. Uczniów rozdzielił jeden z pedagogów. Na miejsce wezwano funkcjonariuszy.

Obaj młodzi mężczyźni zostali przewiezieni na badania. Po ich zakończeniu policjanci przeprowadzą z nimi dalsze czynności.

Według serwisu Olsztyn.com.pl, uczniowie zostali zwolnieni do domów.

Źródło: Google Maps