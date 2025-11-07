Logo strona główna
Olsztyn

Mieszkańcy nie chcą aresztu w centrum miasta

Areszt śledczy w Olsztynie
Olsztyn
Źródło: Google Earth
Mieszkańcy Olsztyna chcą wyprowadzenia aresztu śledczego ze śródmieścia. Pomysł popiera również prezydent miasta Robert Szewczyk. Jego zwolennicy zwracają uwagę przede wszystkim na aspekt estetyczny. Wyprowadzenie aresztu pozwoliłoby zburzyć mur. Sprawą zajmuje się Służba Więzienna.
Kluczowe fakty:
  • Mieszkańcy Olsztyna chcą wyprowadzenia aresztu śledczego z centrum miasta. Mają poparcie prezydenta Roberta Szewczyka.
  • Służba Więzienna powołała specjalną komisję, która zajmie się opracowaniem projektu i oceną możliwości zmiany przeznaczenia budynku.
  • W latach 2017-2019 w ramach reorganizacji Służba Więzienna zlikwidowała 18 jednostek penitencjarnych. W województwie warmińsko-mazurskim były to areszty śledcze w Bartoszycach i Ostródzie.

Areszt śledczy znajduje się przy alei Piłsudskiego. To ścisłe centrum Olsztyna. Budynek sąsiaduje z wieloma instytucjami użyteczności publicznej, między innymi szkołą czy urzędem marszałkowskim. Od jakiegoś czasu mieszkańcy śródmieścia, przy wsparciu prezydenta Roberta Szewczyka, postulują chęć wyprowadzenia aresztu z miasta.

- Jako samorząd wsłuchujemy się w te głosy i w imieniu olsztynian prowadzimy dialog ze Służbą Więzienną oraz przedstawicielami rządu - przyznaje Patryk Pulikowski, rzecznik prasowy prezydenta Olsztyna.

Areszt śledczy w Olsztynie
Areszt śledczy w Olsztynie
Źródło: Służba Więzienna

Zdaniem urzędników wyprowadzenie aresztu z obecnego, zabytkowego budynku, pozwoliłoby zburzyć mur ograniczający przestrzeń, a przez to zdecydowanie poprawić wizualnie tę część miasta.

- Szczególnie, że obecny areszt znajduje się w pobliżu wyjątkowych obiektów, jak gmachy liceum ogólnokształcącego czy urzędu marszałkowskiego - dodaje rzecznik prasowy prezydenta.

Areszt śledczy w Olsztynie
Areszt śledczy w Olsztynie
Źródło: Służba Więzienna

Miasto jest w stałym kontakcie ze Służbą Więzienną. Jak wyjaśnia Patryk Pulikowski, zostanie powołany specjalny zespół, który ma się zająć działaniami w kierunku wyprowadzki aresztu z obecnej siedziby. 

- To dla nas doskonała wiadomość i liczymy na przyspieszenie działań w tym zakresie. Niezmiennie deklarujemy zaangażowanie i współpracę, by doprowadzić do pozytywnych zmian wizualnych tej części miasta - zaznacza Pulikowski.

Areszt śledczy w Olsztynie
Areszt śledczy w Olsztynie
Źródło: Służba Więzienna

Powołano specjalny zespół

Rzeczniczka prasowa Służby Więziennej kapitan Arleta Pęconek potwierdza, że propozycja wyprowadzenia jednostki poza teren wyszła od władz miasta.

- Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, w celu poprawy estetyki centrum miasta Olsztyna, ale również z zachowaniem dobra funkcjonariuszy i pracowników cywilnych realizujących zadania służbowe w areszcie śledczym, został powołany zespół do spraw opracowania projektu i oceny możliwości zmiany przeznaczenia budynku oraz koordynacji działań związanych z realizacją przedmiotowego projektu - informuje kapitan Arleta Pęconek.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Więzień "oddalił się od miejsca zatrudnienia". Policja: namierzony i zatrzymany

Więzień "oddalił się od miejsca zatrudnienia". Policja: namierzony i zatrzymany

Lubuskie
Spali, gdy zabójca uciekł ze szpitala. Akt oskarżenia

Spali, gdy zabójca uciekł ze szpitala. Akt oskarżenia

Lublin

Przewodniczącą zespołu została podpułkownik Ewa Jarmuszewicz, dyrektorka okręgowej Służby Więziennej w Olsztynie. Do zadań zespołu należeć będzie przede wszystkim ocena możliwości zmiany przeznaczenia budynków aresztu wraz z terenem przyległym oraz przedstawienie możliwych rozwiązań ich adaptacji.

- Powołany zespół w ramach swoich kompetencji upoważniony jest do kontaktów z właściwymi organami i instytucjami, w szczególności z prezydentem Olsztyna w tym zakresie. W ramach działań zespołu zostaną również określone potrzeby w zakresie zasadności utworzenia nowej jednostki penitencjarnej w rejonie miasta Olsztyn oraz możliwości finansowych realizacji takiej inwestycji - zaznacza kapitan Pęconek.

Rzeczniczka zwraca jednak uwagę na finanse, który w znacznym stopniu mogą utrudnić budowę nowej jednostki.

- Obecna sytuacja finansowa więziennictwa w zakresie wydatków majątkowych przeznaczonych na budownictwo inwestycyjne, jak również zgłaszanie do pilnej realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących newralgicznych obszarów działania naszej formacji nie pozwalała na planowanie w najbliższym czasie budowy nowej jednostki penitencjarnej - dodaje kapitan Arleta Pęconek.

Zlikwidowano 18 jednostek penitencjarnych

W latach 2017-2019 w ramach reorganizacji Służba Więzienna zlikwidowała 18 jednostek penitencjarnych. W województwie warmińsko-mazurskim były to areszty śledcze w Bartoszycach i Ostródzie.

- W stosunku do nich został wygaszony trwały zarząd, a nieruchomości te, zostały przekazanie do właściciela, którym mogła być jednostką samorządu terytorialnego lub Skarb Państwa - wyjaśnia rzeczniczka prasowa Służby Więziennej.

Większość nieruchomości, które były jednostkami penitencjarnymi, do dziś nie została zagospodarowana przez jednostki samorządowe.

- Budynki znajdujące się na terenach po jednostkach penitencjarnych najczęściej są obiektami zabytkowymi. Oznacza to, że wymagają bardzo dużych nakładów finansowych i logistycznych, aby móc je zagospodarować na inne cele - podkreśla rzeczniczka.

pc

Autorka/Autor: Michał Malinowski

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Służba Więzienna

Olsztyn Służba Więzienna Warmińsko-Mazurskie
Michał Malinowski
Michał Malinowski
Dziennikarz tvn24.pl
