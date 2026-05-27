Pożar chlewni, w środku około 700 świń
Około godziny 9, w miejscowości Odmy doszło do pożaru chlewni. Ogień objął kompleks budynków. Na miejsce skierowano 14 zastępów straży pożarnej, a w akcji uczestniczy około 50 strażaków.
- Po przyjeździe strażacy zastali w pełni rozwinięty pożar 1200 metrów kwadratowych chlewni połączonej z innymi budynkami gospodarczymi - przekazał mł. bryg. Grzegorz Różański z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.
W środku znajdowało się 700 świń.
Kilkadziesiąt zwierząt nie przeżyło
Rozpoczęto ewakuację zwierząt. - Znaczna większość zwierząt została ewakuowana i przeżyła - dodaje.
Obecnie stan zwierząt jest oceniany przez lekarza weterynarii, część świń oraz zwierząt rogatych doznała poparzeń. - Czekamy na badanie lekarza weterynarii, który powie, w jakim stanie są pozostałe ewakuowane zwierzęta - tłumaczy.
100 świń nie przeżyło pożaru. 170 zwierząt zostało poparzonych - nimi zajmuje się weterynarz.
Ogień objął kilka budynków gospodarczych, jednak strażakom udało się obronić pobliski budynek mieszkalny. Strażacy wyprowadzili również na zewnątrz większość inwentarza. Nikomu nic się nie stało.
Działania służb wciąż trwają, a ich celem jest dogaszenie pogorzeliska. Przyczyny pożaru będą ustalane po zakończeniu akcji.