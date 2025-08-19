Rodzinna tragedia na drodze. Nie żyje ojciec i syn, matka z córką w ciężkim stanie

Tragiczny wypadek pod Olsztynem

Do wypadku doszło w poniedziałek (18 sierpnia) przed godziną 17 na drodze krajowej numer 51 w pobliżu miejscowości Ługwałd w powiecie olsztyńskim.

Autem osobowym podróżowała czteroosobowa rodzina. Po wypadku wszyscy trafili do szpitali. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Policja przekazała we wtorek rano, że zmarł 17-latek i jego 53-letni ojciec, który kierował samochodem.

- W szpitalu pozostają dwie osoby, które jechały osobowym renault; 13-latka i i jej 41-letnia matka. Ich stan lekarze określają jako ciężki - powiedział PAP podkomisarz Jacek Wilczewski z olsztyńskiej policji.

Czołowe zderzenie

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca renault zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z prawidłowo jadącą ciężarówką. Kierowca ciężarówki, próbując uniknąć zderzenia, zjechał z drogi w pole. Nic mu się nie stało. Policja podała, że był trzeźwy.

Droga była zablokowana, utrudnienia w ruchu trwały blisko dziewięć godzin. Zakończyły się we wtorek nad ranem.

Przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśni śledztwo pod nadzorem olsztyńskiej prokuratury.