Rodzinna tragedia na drodze. Nie żyje ojciec i syn, matka z córką w ciężkim stanie

Do wypadku doszło w poniedziałek (18 sierpnia) przed godziną 17 na drodze krajowej numer 51 w pobliżu miejscowości Ługwałd w powiecie olsztyńskim.
Autem osobowym podróżowała czteroosobowa rodzina. Po wypadku wszyscy trafili do szpitali. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Policja przekazała we wtorek rano, że zmarł 17-latek i jego 53-letni ojciec, który kierował samochodem.
- W szpitalu pozostają dwie osoby, które jechały osobowym renault; 13-latka i i jej 41-letnia matka. Ich stan lekarze określają jako ciężki - powiedział PAP podkomisarz Jacek Wilczewski z olsztyńskiej policji.
Czołowe zderzenie
Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca renault zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z prawidłowo jadącą ciężarówką. Kierowca ciężarówki, próbując uniknąć zderzenia, zjechał z drogi w pole. Nic mu się nie stało. Policja podała, że był trzeźwy.
Droga była zablokowana, utrudnienia w ruchu trwały blisko dziewięć godzin. Zakończyły się we wtorek nad ranem.
Przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśni śledztwo pod nadzorem olsztyńskiej prokuratury.
