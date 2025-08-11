Sześcioletnie bliźniaczki szły poboczem. Potrącił je motocyklista

Do zdarzenia doszło w niedzielę (10 sierpnia) po godzinie 17 w Klejnowie w powiecie braniewskim.
"Kierujący motocyklem potrącił idące poboczem dwie 6-letnie dziewczynki - bliźniaczki. Obie siostry zostały przetransportowane do szpitala z ogólnymi potłuczeniami i urazami kończyn" - przekazała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie.
Stan jednej z dziewczynek wymagał natychmiastowej interwencji medycznej. Na miejsce wezwano śmigłowiec ratunkowy z Gdańska, który przetransportował ją do szpitala w Olsztynie.
Motocykliście nic się nie stało. Został zatrzymany przez policjantów, którzy wyjaśniają okoliczności wypadku.
Autorka/Autor: mm/ads
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KP PSP w Braniewie