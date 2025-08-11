Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Olsztyn

Sześcioletnie bliźniaczki szły poboczem. Potrącił je motocyklista

Dwie 6-letnie bliźniaczki potrącone przez motocyklistę
Klejnowo. Dwie 6-letnie bliźniaczki potrącone przez motocyklistę
Źródło: KP PSP w Braniewie
Poważny wypadek w Klejnowie (województwo warmińsko-mazurskie). Motocyklista potrącił sześcioletnie bliźniaczki, które szły poboczem. Dziewczynki trafiły do szpitala. Mężczyzna został zatrzymany.

Do zdarzenia doszło w niedzielę (10 sierpnia) po godzinie 17 w Klejnowie w powiecie braniewskim.

"Kierujący motocyklem potrącił idące poboczem dwie 6-letnie dziewczynki - bliźniaczki. Obie siostry zostały przetransportowane do szpitala z ogólnymi potłuczeniami i urazami kończyn" - przekazała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie.

Służby na miejscu wypadku
Służby na miejscu wypadku
Źródło: KP PSP w Braniewie

Stan jednej z dziewczynek wymagał natychmiastowej interwencji medycznej. Na miejsce wezwano śmigłowiec ratunkowy z Gdańska, który przetransportował ją do szpitala w Olsztynie.

Służby na miejscu wypadku
Służby na miejscu wypadku
Źródło: KP PSP w Braniewie

Motocykliście nic się nie stało. Został zatrzymany przez policjantów, którzy wyjaśniają okoliczności wypadku.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: mm/ads

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KP PSP w Braniewie

Udostępnij:
TAGI:
PolicjaWypadekWarmińsko-Mazurskie
Czytaj także:
Władimir Putin
Będzie rozmawiał z Trumpem, ma konkretny cel. Analitycy: taka jest jego strategia
Świat
Policja zatrzymała 466 osób za popieranie zdelegalizowanej Palestine Action
Propalestyńska manifestacja w Londynie. Prawie pół tysiąca osób zatrzymanych
Świat
Robert Fico i Władimir Putin w Moskwie, 9 maja 2025 r.
Słowacki premier krytykuje Ukrainę. Ostra wymiana zdań
Świat
Oddawanie głosu w wyborach (zdjęcie ilustracyjne)
Będzie druga tura przedterminowych wyborów w Zabrzu
Katowice
Aniela i Tomasz Woźniakowski założyli fundację normalizującą sharenting
W sieci burza, bo założyli fundację. Pytamy influencerkę i jej męża: naprawdę?
Justyna Suchecka, Natalia Szostak
Katarzyna Duber-Stachurska i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Spięcie w sprawie KPO, kierowca wjechał w pielgrzymów, dwa ciała na posesji
TO WARTO WIEDZIEĆ
Słoneczny dzień
W poniedziałek odpoczniemy od upału
METEO
imageTitle
Prezentacja drużyny i popis strzelecki. Barcelona gotowa do sezonu
EUROSPORT
imageTitle
Piorunująca końcówka Legii dała jej wygraną
EUROSPORT
KPO
"W tej całej nagonce to tracą tak naprawdę mikro i małe firmy"
Katarzyna Kolenda-Zaleska
Piorun ranił mężczyznę
Piorun ranił turystę na szlaku
METEO
imageTitle
Nagłe wieści z Cincinnati. Świątek z awansem walkowerem
EUROSPORT
Katarzyna Duber-Stachurska i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Była szefowa PARP o "odpowiedzialności za KPO". Ministra reaguje
Polska
słonecznie
W poniedziałek wróci pogodna aura
METEO
imageTitle
Linette pokazała moc. Pewny awans w Cincinnati
EUROSPORT
Tusk w sejmie
"Nie jest powiedziane, że to ostatnia głowa, która spadnie w tej sprawie"
Polska
imageTitle
Austriak poza zasięgiem. Żyła i Stoch w czołówce w Courchevel
EUROSPORT
Trzęsienie ziemi w Turcji
Trzęsienie ziemi w Turcji. Było odczuwalne w Stambule
METEO
imageTitle
Ciało wychylone do przodu, narta została z tyłu. Upadek Stocha
EUROSPORT
Samochód wjechał w pielgrzymkę osób w powiecie radomszczańskim
Samochód wjechał w pielgrzymów. Są ranni
Łódź
imageTitle
Liverpool błyszczał tylko momentami. Tarcza Wspólnoty dla Crystal Palace
EUROSPORT
Piorun
Gdzie jest burza? Tu wciąż słychać grzmoty
METEO
Woda lała się z samochodów
Powódź błyskawiczna zalała jarmark
METEO
Ali Akbar, ostatni paryski uliczny sprzedawca gazet
Został już tylko on. Otrzyma order od prezydenta
Fakty
imageTitle
Szczęśliwe Courchevel. Twardosz z najlepszym wynikiem w karierze
EUROSPORT
27.10 | Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nałożył na Polskę karę miliona euro dziennie
Sąd wypuszcza na wolność znanego prawnika. Po 15-miesięcznym areszcie
Polska
Wiceprezydent J.D. Vance
Wiceprezydent USA o planach bezpośredniej rozmowy Zełenskiego z Putinem
Świat
Koty
Zatrważająco rośnie liczba porzuconych zwierząt
Marta Kolbus
imageTitle
Rafał Majka po swoim ostatnim Tour de Pologne. "Nawet nie byłem bardzo zestresowany"
EUROSPORT
Wypadek motocyklisty
Po zderzeniu wjechał motocyklem w ścianę. 27-letni strażak zmarł w szpitalu
Łódź
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica