Sześcioletnie bliźniaczki szły poboczem. Potrącił je motocyklista

Do zdarzenia doszło w niedzielę (10 sierpnia) po godzinie 17 w Klejnowie w powiecie braniewskim.

"Kierujący motocyklem potrącił idące poboczem dwie 6-letnie dziewczynki - bliźniaczki. Obie siostry zostały przetransportowane do szpitala z ogólnymi potłuczeniami i urazami kończyn" - przekazała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie.

Stan jednej z dziewczynek wymagał natychmiastowej interwencji medycznej. Na miejsce wezwano śmigłowiec ratunkowy z Gdańska, który przetransportował ją do szpitala w Olsztynie.

Motocykliście nic się nie stało. Został zatrzymany przez policjantów, którzy wyjaśniają okoliczności wypadku.