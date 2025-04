Dziecko utonęło na strzeżonym kąpielisku. Ratownicy odpowiedzą przed sądem

Kajkowo. 10-latek utonął na strzeżonym kąpielisku Źródło: TVN24

Prokuratura Okręgowa w Elblągu skierowała do Sądu Rejonowego w Ostródzie akt oskarżenia przeciwko dwóm ratownikom, którym zarzuca niedopełnienie obowiązków podczas dyżuru na plaży miejskiej nad jeziorem Sajmino w Kajkowie (woj. warmińsko-mazurskie). W wyniku tego utonął dziesięciolatek.

Podejrzanym 52-letniemu Piotrowi J. i 29-letniej Katarzynie J. przedstawiono zarzut, iż 20 sierpnia 2023 r. w Ostródzie, na terenie kąpieliska miejskiego Kajkowo nad Jeziorem Sajmino, wykonując obowiązki ratownika wodnego, i będąc tym samym bezpośrednio odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się, nie dopełnili ciążących na nich obowiązków.

Prokuratura wskazała, że ratownicy pełnili dyżur na nieprawidłowo wyznaczonym stanowisku obserwacyjnym; nie nadzorowali kąpieliska od strony lądu ani od lustra wody, nie sygnalizowali naruszeń zasad korzystania z kąpieliska określonych w regulaminie kąpieliska, nie prowadzili stałej obserwacji akwenu i osób kąpiących się. Ponadto nie przyjęli zgłoszenia o wypadku i nie podjęli natychmiastowej akcji poszukiwawczej - podkreśliła prokuratura.

Zarzuty dla ratowników

Według śledczych, ratownicy nieumyślnie narazili osoby przebywające na kąpielisku na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i nieumyślnie spowodowali śmierć 10–letniego chłopca. Chłopiec po skoku do wody i kilkukrotnych próbach wynurzenia się stracił zdolność samodzielnego pływania i utonął. Nie uzyskał skutecznej pomocy ze strony osób zobowiązanych do zabezpieczenia kąpieliska - wyjaśniła prokuratura.

Prokurator Ziębka dodała, że przesłuchani w charakterze podejrzanych ratownicy nie przyznali się do popełnienia zarzucanego im przestępstwa. W złożonych wyjaśnieniach wskazali, że w ich ocenie prawidłowo wykonywali swoje obowiązki, a także to, że do czasu zakończenia pełnienia przez nich dyżuru, nikt nie zgłosił im zaginięcia chłopca. Za czyn zarzucany podejrzanym grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.

Tragedia w Kajkowie

Tragedia wydarzyła się w niedzielne upalne popołudnie w sierpniu 2023 r. na plaży miejskiej w Kajkowie. Z tego kąpieliska korzystają mieszkańcy Ostródy i turyści. 10-letni chłopiec, kąpiący się w towarzystwie rówieśników, zniknął pod wodą. Po tym sygnale, rozpoczęły się jego poszukiwania; jednak nie natrafiono na 10-latka. Ludzie utworzyli łańcuch życia. Chłopca odnaleziono na dnie. Rozpoczęto reanimację na miejscu i przewieziono go do szpitala. Dziecko, mimo udzielonej pomocy, zmarło.