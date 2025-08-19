Cysterna dachowała i wpadła do rowu Źródło: KW PSP Olsztyn

Do wypadku doszło we wtorek. Jak przekazał nam mł. bryg. Grzegorz Różański z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, cysterna, która przewoziła serwatkę dachowała i wpadła do rowu.

- Kierowca stracił panowanie nad pojazdem i wypadł z drogi - mówi podkom. Jacek Wilczewski z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

Utrudnienia

Na drodze krajowej numer 51, gdzie doszło do zdarzenia, odbywa się ruch wahadłowy. Kiedy na miejsce dojedzie specjalistyczny sprzęt i strażacy będą wyciągać cysternę z rowu, policja na kilkanaście minut zablokuje oba pasy.

Kierowca był trzeźwy.