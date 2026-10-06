Kłótnia o program telewizyjny, telefon na 112 i mandat

Źródło: W niedzielę, 4 października, kilka minut po godzinie 20 mieszkanka powiatu iławskiego skontaktowała się z Wojewódzkim Centrum Powiadamiania Ratunkowego, prosząc o pilną pomoc i interwencję policjantów. , Zgłaszająca wykrzyczała do słuchawki, że jej partner ją szarpie. Funkcjonariusze pojechali na miejsce. , "Kobieta oświadczyła im, że nie było żadnego szarpania jej przez partnera, a cała sytuacja dotyczyła sprzeczki o program telewizyjny. Dodała, że pod wpływem emocji zadzwoniła pod numer alarmowy 112, by rozwiązać konflikt" - podano w komunikacie iławskiej policji., Funkcjonariusze porozmawiali też ze świadkami, którzy potwierdzili tę informację., Zgodnie z Kodeksem wykroczeń za bezpodstawne wezwanie policji 35-latka została ukarana mandatem., tvn24.pl