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Olsztyn

Ewakuacja komisariatu w Iławie. Z podejrzanej paczki wydobyła się substancja, policjant ranny

Zdarzenie na komendzie policji w Iławie
Zdarzenie na komendzie policji w Iławie
Źródło wideo: Kontakt24 / Iławiak
Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / KPP Iława
Na komendzie policji w Iławie doszło do groźnego zdarzenia. Z paczki, którą na miejsce przyniosła kobieta, wydobyła się substancja, która raniła policjanta w twarz. "Budynek komendy został ewakuowany na czas prowadzonych działań. Równolegle prowadzone są czynności mające ustalić nadawcę przesyłki" - przekazała policja.

"We wtorek wieczorem do budynku Komendy Powiatowej Policji w Iławie przyszła kobieta, która przyniosła ze sobą paczkę, oznaczoną symbolami sklepu internetowego. Poinformowała, że otrzymała tę przesyłkę, choć jej nie zamawiała" - napisała policja w komunikacie.

Jak dodano, kobieta przekazała paczkę policjantowi i "w trakcie jej przemieszczania i próby obejrzenia doszło do gwałtownego rozszczelnienia paczki i wydobycia się na zewnątrz substancji, która zraniła policjanta w twarz".

"Na miejsce wezwana została karetka pogotowia, by udzielić pomocy policjantowi oraz straż pożarna i policyjni pirotechnicy, by dokładnie sprawdzić zawartość paczki i wykluczyć ewentualne zagrożenie. Budynek komendy został ewakuowany na czas prowadzonych działań. Równolegle prowadzone są czynności mające ustalić nadawcę przesyłki" - czytamy.

Redakcja Kontakt24 skontaktowała się w tej sprawie z zespołem prasowym Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. - Paczka rozszczelniła się dyżurnemu prosto w twarz. Uskarżał się na pieczenie twarzy i oczu. Na miejsce została zadysponowana karetka i straż pożarna. Policjant został opatrzony na miejscu, została mu udzielona pomoc medyczna - poinformował starszy sierżant Karol Kiłyk. Jak przekazał oficer prasowy, nie było konieczności przewożenia policjanta do szpitala.

Młodsza aspirant Anna Sznarkowska o ewakuacji komendy w Iławie: kobieta, która przyniosła paczkę nie została zraniona
Źródło: TVN24

Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagranie z miejsca zdarzenia.

Zdarzenie na komendzie policji w Iławie
Zdarzenie na komendzie policji w Iławie
Źródło zdjęcia: Kontakt24 / KPP Iława

Oficer prasowy KP PSP kpt. Wojciech Zagórski przekazał, że na miejsce zadysponowano dwa zastępy straży z grupy chemicznej z Olsztyna. Wedle jego wiedzy, strażacy mieli rozpoznać substancję, ale obecnie nie posiada informacji, czym ona była.

Strażak poinformował też, że na komisariacie w chwili zdarzenia przebywało pięciu policjantów i kobieta. Jedna osoba została poszkodowana. Na miejsce ze strony straży w Iławie udał się komendant i jego zastępca. W budynku trwa proces dekontaminacji, a na miejscu są cztery zastępy straży.

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Źródło: Kontakt 24, RMF FM
Tagi:
Iława
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