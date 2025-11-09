Tragiczny wypadek. Uderzenie było tak mocne, że z auta wypadł silnik

Potężne uderzenie w drzewo. Kierowca opla nie przeżył Źródło: KP PSP w Braniewie

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do tragicznego wypadku z udziałem auta osobowego doszło w sobotę, 8 listopada około godz. 23 na drodze wojewódzkiej nr 510 w miejscowości Dębowiec.

"Z niewyjaśnionych przyczyn kierujący oplem astra stracił panowanie nad autem, które z impetem uderzyło w przydrożne drzewo. Oplem podróżował tylko kierowca. Rozbity samochód zatrzymał się na poboczu drogi. Siła uderzenia była tak duża, że w aucie wyrwany został silnik, a poszkodowany kierowca znajdowała się na zewnątrz pojazdu" - informuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie.

Mimo reanimacji mężczyzny nie udało się uratować

Tragiczny wypadek w Dębowcu Nie żyje kierowca samochodu osobowego Źródło: KP PSP w Braniewie Z impetem uderzył w drzewo Źródło: KP PSP w Braniewie Uderzył w drzewo Źródło: KP PSP w Braniewie Siła uderzenia była tak duża, że w aucie wyrwany został silnik Źródło: KP PSP w Braniewie Auto zostało całkowicie zniszczone Źródło: KP PSP w Braniewie Nie żyje kierowca Źródło: KP PSP w Braniewie

Na czas prowadzonych działań ruch na drodze wojewódzkiej nr 510 został zablokowany. Na miejscu wypadku byli strażacy, załoga zespołu ratownictwa medycznego oraz braniewscy policjanci, którzy wyjaśniali okoliczności zdarzenia.

OGLĄDAJ: Najnowsze wydanie "Loży prasowej"