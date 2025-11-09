Tragiczny wypadek. Uderzenie było tak mocne, że z auta wypadł silnik

Do tragicznego wypadku z udziałem auta osobowego doszło w sobotę, 8 listopada około godz. 23 na drodze wojewódzkiej nr 510 w miejscowości Dębowiec.
"Z niewyjaśnionych przyczyn kierujący oplem astra stracił panowanie nad autem, które z impetem uderzyło w przydrożne drzewo. Oplem podróżował tylko kierowca. Rozbity samochód zatrzymał się na poboczu drogi. Siła uderzenia była tak duża, że w aucie wyrwany został silnik, a poszkodowany kierowca znajdowała się na zewnątrz pojazdu" - informuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie.
Mimo reanimacji mężczyzny nie udało się uratować
Na czas prowadzonych działań ruch na drodze wojewódzkiej nr 510 został zablokowany. Na miejscu wypadku byli strażacy, załoga zespołu ratownictwa medycznego oraz braniewscy policjanci, którzy wyjaśniali okoliczności zdarzenia.
Autorka/Autor: SK/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KP PSP w Braniewie