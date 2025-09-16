Do zdarzenia doszło w powiecie gołdpaskim Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło 21 września 2024 roku w Botkunach w powiecie gołdapskim. Kierowca osobowego mercedesa, zjeżdżając na lewy pas, uderzył w stojący na poboczu motocykl, na którym siedział 56-letni mieszkaniec województwa podlaskiego. Motocyklista odniósł poważne obrażenia i został przetransportowany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jak podała policja - sprawca nie udzielił poszkodowanemu pomocy i uciekł z miejsca zdarzenia.

Ukrywał się w Niemczech

Policjanci szybko ustalili, że za kierownicą mercedesa siedział 36-letni mieszkaniec Gołdapi. Mężczyzna, świadomy, że jest poszukiwany, wyjechał do Niemiec i ukrywał się tam zmieniając miejsca pobytu. Na wniosek policjantów i prokuratora sąd wydał za nim Europejski Nakaz Aresztowania.

W czerwcu, dzięki współpracy polskich i niemieckich funkcjonariuszy, 36-latek został zatrzymany w Hamburgu. Po przeprowadzeniu procedury ekstradycyjnej w sierpniu został przekazany stronie polskiej i osadzony w areszcie.

Usłyszał zarzuty

W miniony czwartek (11 września 2025 roku) został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Olecku. Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, za co grozi kara od 10 lat do dożywotniego pozbawienia wolności. Sąd zdecydował o przedłużeniu tymczasowego aresztowania do 16 listopada.