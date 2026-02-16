Kolizja na skrzyżowaniu. W jednym z aut pijany policjant

Gmina Biała Piska Źródło: Google Maps

Jak poinformowała nadkomisarz Anna Szypczyńska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Piszu, w piątek (13 lutego) około godziny 20 policjanci otrzymali zgłoszenie o kolizji na jednym ze skrzyżowań w Białej Piskiej.

- Kierujący pojazdem marki Skoda spowodował kolizję. 57-letni kierowca był nietrzeźwy. Miał prawie 1,5 promila alkoholu w organizmie - podała nadkomisarz Szypczyńska.

Kolizję spowodował policjant

Jak dodała, 57-latek to funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Piszu. Mężczyzna został zatrzymany. Prokurator przedstawił mu zarzut kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości.

- Policjant został zawieszony w czynnościach służbowych. Wszczęte zostało postępowanie dyscyplinarne i administracyjne w kierunku wydalenia go ze służby - podkreśliła policjantka.

