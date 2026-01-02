Wyłudzali telefony na cudze dane. 23-latek usłyszał ponad sto zarzutów

Wyłudzali telefony na cudze dane. 23-latek z Lublina usłyszał ponad sto zarzutów Źródło: KPP Krasnystaw

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Policjanci z Krasnegostawu zakończyli śledztwo dotyczące oszustw związanych z wyłudzaniem telefonów komórkowych na cudze dane. Główny podejrzany, 23-letni mieszkaniec Lublina, usłyszał aż 108 zarzutów.

Jak ustalili śledczy z Zespołu do Walki z Korupcją i Przestępczością Gospodarczą tamtejszej komendy, mężczyzna od sierpnia 2024 do lutego 2025 roku wyłudzał smartfony, podpisując fikcyjne umowy z operatorami telekomunikacyjnymi. Wykorzystywał dane osobowe nieświadomych osób, fałszował podpisy i posługiwał się podrobionymi dokumentami. Według ustaleń śledczych uzyskał dostęp do danych, pomagając matce w prowadzonym przez nią biurze rachunkowym.

Wyłudzali telefony na cudze dane Źródło: KPP Krasnystaw

Do odbioru telefonów podawał fikcyjne adresy w Lublinie i Świdniku. Z kurierami kontaktował się w dniu doręczenia, odbierał przesyłki i opłacał pierwsze raty. Sprzęt sprzedawał następnie w Warszawie.

W sprawie zatrzymano także dwoje obywateli Ukrainy. 28-latek miał kupić od oszusta 55 telefonów i przesyłać je na Ukrainę, gdzie sprzedawał je jego kuzyn. 26-latka podejrzana jest o nabycie jednego telefonu.

23-latek z Lublina usłyszał ponad sto zarzutów Źródło: KPP Krasnystaw

Podczas przeszukania mieszkania 23-latka policjanci zabezpieczyli telefony o wartości blisko 130 tysięcy złotych oraz ponad 44 tysiące złotych w gotówce. Łączna szkoda wyrządzona pokrzywdzonym to ponad 430 tysięcy złotych.

Policjanci zabezpieczyli ponad 44 tysiące złotych w gotówce Źródło: KPP Krasnystaw

Wszyscy podejrzani przyznali się do winy. Głównemu sprawcy grozi do 12 lat więzienia, pozostałym – do dwóch lat.