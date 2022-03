Rosjanie porwali mera Melitopola, zastąpili go przychylną sobie radną

Rosjanie zastąpili porwanego w piątek mera Melitopola Iwana Fedorowa przychylną sobie radną. Hałyna Danylczenko, która przejęła obowiązki uprowadzonego mera, zachęca mieszkańców, aby "dostosowali się do nowej sytuacji" - informuje portal Ukrainska Prawda. Prezydent Wołodymyr Zełenski poprosił w sobotę premiera Izraela o pomoc w uwolnieniu uprowadzonego mera.

Ukraińska Prawda przekazała, że opozycyjna radna Hałyna Danylczenko wystąpiła w telewizji z apelem do mieszkańców, aby "dostosować wszystkie mechanizmy do nowej rzeczywistości, żeby zacząć jak najszybciej żyć w nowych warunkach". Ostrzegła również przed ludźmi, którzy próbują "destabilizować sytuację i wzywać do działań ekstremistycznych".