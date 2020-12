Po kłótni z żoną przeszedł 450 kilometrów

W tym przypadku stwierdzenie: "Mam dosyć, wychodzę" nabiera całkiem nowego znaczenia. Jak donosi dziennik "Il Resto del Carlino", 48-letni Włoch pokłócił się z żoną i przeszedł 450 kilometrów. Z Como w Lombardii dotarł do Fano w regionie Marche.

Dziennik "Il Resto del Carlino" podał we wtorek, że po kolejnej awanturze z żoną mężczyzna zatrzasnął drzwi ich wspólnego domu w Lombardii i ruszył na południe kraju.

Dotarł do miasta Fano, gdzie zobaczyli go w nocy policjanci patrolujący okolicę, sprawdzając przestrzeganie obostrzeń związanych z pandemią. 48-latek maszerował w ciemnościach. Zatrzymany przez funkcjonariuszy do kontroli wyjaśnił, że idzie z Lombardii, a w drogę wyruszył po kłótni z żoną.