Kursantka potrąciła instruktora jazdy i uszkodziła dwa samochody

Instruktor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie potrzebował pomocy medycznej i został przetransportowany do szpitala po tym, jak kursantka straciła panowanie nad samochodem, ruszyła i uderzyła mężczyznę drzwiami.

Do zdarzenia doszło we wtorek 11 października na ulicy Tysiąclecia przy parkingu WORD w Krośnie. Jak relacjonuje Bartosz Wilk z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, samochód nauki jazdy zatrzymał się na parkingu i instruktor wysiadł z niego, aby sprawdzić oświetlenie. - W pewnym momencie kursantka ruszyła i uderzyła mężczyznę otwartymi w samochodzie drzwiami, po czym doprowadziła do kolizji z dwoma pojazdami - mówi nam rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.