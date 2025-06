Mieszkała w USA od 47 lat. Iranka zatrzymana przez służby

Trump: Iran nie będzie miał broni jądrowej Źródło: TVN24, Reuters

"Według relacji świadka, funkcjonariusze w cywilnych ubraniach i nieoznakowanych pojazdach zakuli Kashanian w kajdanki i przewieźli ją do aresztu w Missisipi, a następnie do ośrodka ICE (federalnego Urzędu ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł - red.) w Basile w Luizjanie" - podał portal Nola, cytowany przez brytyjski dziennik "The Guardian".

"Zatrzymanie Kashanian miało miejsce kilka godzin po amerykańskich nalotach na Iran. Federalni urzędnicy nie odnieśli się do tej sprawy, choć Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego wydał oświadczenie, w którym poinformował o zatrzymaniu 11 Irańczyków w całym kraju w ciągu weekendu" - opisano.

Sąsiedzi zrelacjonowali portalowi Nola, że zatrzymanie Kashanian w niedzielę rano trwało mniej niż minutę. Tego samego dnia kobieta na krótko zadzwoniła do rodziny w trakcie przesłuchania. Rodzina nie miała z nią kontaktu do wtorku.

Od tego czasu - jak przekazują dziennikarze - jej mąż i córka próbują znaleźć pomoc prawną, co jest utrudnione ze względu na dużą liczbę zatrzymanych osób i ograniczoną liczbę prawników imigracyjnych w Luizjanie.

Kashanian przyjechała do USA w 1978 roku dzięki wizie studenckiej. Później ubiegała się o azyl, argumentując to obawą przed prześladowaniami w Iranie z powodu powiązań jej ojca z popieranym przez USA szachem Iranu. Jej wniosek o azyl został odrzucony, ale otrzymała zgodę na pozostanie w USA pod warunkiem przestrzegania wymogów imigracyjnych, co - jak twierdzi jej rodzina - zawsze robiła. Kobieta nie ma kartoteki kryminalnej, ale mimo to pozostaje w areszcie ICE.

Mundur funkcjonariusza ICE Źródło: Getty Images

Jak opisał "The Guardian", Kashanian przeprowadziła się do Nowego Orleanu jako nastolatka i przez cztery dekady budowała tam swoje życie. Publikowała przepisy perskie w serwisie YouTube, a także aktywnie wspierała swoją córkę w jej szkolnych aktywnościach.

Rodzina kobiety zwróciła uwagę, że Kashanian od dawna bała się deportacji, szczególnie po kolejnym wyborze Donalda Trumpa na prezydenta. 64-latka próbowała uregulować swój status przez małżeństwo z obywatelem USA, ale wniosek został odrzucony z powodu wcześniejszego małżeństwa, które rząd uznał za fikcyjne.

ICE na początku tego tygodnia zatrzymało również dwóch irańskich studentów Uniwersytetu Stanowego Luizjany w Baton Rouge w ich mieszkaniu poza kampusem. W zeszłym tygodniu urząd ogłosił zatrzymanie 84 osób podczas obławy na torze wyścigowym w południowo-zachodniej Luizjanie. Spośród nich, jak podano, "co najmniej dwie" osoby miały kartoteki kryminalne.

Statystyki z początku czerwca, o których wcześniej pisał "The Guardian", pokazują wzrost o 807 procent zatrzymań osób bez przeszłości kryminalnej od czasu drugiej inauguracji Donalda Trumpa w styczniu tego roku. Dane sugerują, że ICE przetrzymuje obecnie około 59 tysięcy osób w ośrodkach w całym kraju.