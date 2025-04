Szczuł psa do uszkadzania drzewek, trafił do aresztu

Strzelin Źródło: tvn24

Zaczęło się od niszczenia drzewek. Robił to pies należący do 42-latka. Mężczyzna w czasie interwencji był agresywny. Znieważył funkcjonariuszy, a w końcu poszczuł psa do ataku na nich. Został zatrzymany.

W ostatnich dniach marca funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie otrzymali informacje dotyczące mężczyzny, który "świadomie i celowo szczuł psa do uszkodzenia 13 drzew na terenie miasta". Na podstawie zebranego do sprawy materiału policjanci wytypowali 42-latka.

- W chwili zatrzymania znieważył interweniujących policjantów, ponadto stawiał czynny opór, był agresywny i nie wykonywał wydawanych poleceń. Kiedy 42-latkowi zabrakło argumentów, bez wahania poszczuł psa do ataku na mundurowych. Doświadczeni policjanci szybko go obezwładnili, a następnie dokonali zatrzymania - informuje asp. szt. Aleksandra Bezrąk z policji w Strzelinie.

42-latek szczuł swojego psa, aby ten uszkodził drzewka Źródło: KPP w Strzelinie

Wcześniej 42-latek odbywał karę pozbawienia wolności. Zachowanie mężczyzny wskazywało na to, że może on znajdować się pod wpływem narkotyków, dlatego policjanci postanowili przeszukać mieszkanie. Znaleźli blisko 200 porcji handlowych różnych narkotyków - marihuany, amfetaminy, substancji psychotropowych 3-CMC i 2-MMC o rynkowej wartości blisko trzech tysięcy złotych.

Do sprawy posiadania narkotyków policjanci zatrzymali również 34-letniego współlokatora.

Dwie osoby z zarzutami

42-latek usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających, znieważenia i napaści na funkcjonariuszy oraz umyślnego uszkodzenia 13 drzew ozdobnych. Został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące..

42-latek usłyszał zarzuty Źródło: KPP w Strzelinie

Drugi z zatrzymanych mężczyzn 34-latek usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny.