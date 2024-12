Według Tuska ma to chronić je przed "agresywnym i niebezpiecznym z punktu widzenia interesów państwa polskiego przejęciem". Decyzję ogłoszono w obliczu doniesień o możliwej sprzedaży TVN.

Oświadczenie Departamentu Stanu USA

"W świecie, w którym zagraniczna manipulacja informacjami i złośliwe działania naszych przeciwników są coraz bardziej wyrafinowane, konieczne jest zapewnienie, by media pozostały wolne od wrogiej ingerencji. Wymaga to ciągłej czujności ze strony rządów, społeczeństwa obywatelskiego i podmiotów sektora prywatnego" - oświadczył Departamentu Stanu USA, odpowiadając na pytanie Polskiej Agencji Prasowej na temat zapowiedzi polskiego rządu. "Ważne jest, aby działania polskiego rządu koncentrowały się na zwalczaniu wrogich działań zagranicznych przeciwników. Tego środka nie można nadużywać do celów polityki krajowej" - podkreślono.