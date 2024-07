Ruth Westheimer nie żyje. Edukatorka seksualna i ikona popkultury miała 96 lat

Nie żyje doktor Ruth Westheimer, słynna niemiecko-amerykańska terapeutka i edukatorka seksualna, gospodyni programu "The Dr. Ruth Show", autorka książek o seksie i ikona popkultury. Miała 96 lat. Westheimer zmarła w piątek w swoim domu na Manhattanie - podał "Washington Post".

Ruth Westheimer, która przyszła na świat w żydowskiej rodzinie w nazistowskich Niemczech, twierdziła, że po raz pierwszy dowiedziała się o seksie, gdy miała 10 lat z "podręcznika małżeńskiego" swoich rodziców, który znalazła przypadkiem w zamkniętej szafce.

To, co wówczas zobaczyła, miało dać początek jej przyszłej, międzynarodowej karierze edukatorki seksualnej, wykładowczyni, autorki książek i filmów instruktażowych o seksie, gospodyni programów radiowych i telewizyjnych, a także - pomysłodawczyni gry planszowej "Dobry Seks" - donosi Reuters.

"Znana powszechnie jako 'Doktor Ruth', ta mierząca ledwie 140 cm kobieta, z charakterystycznym niemieckim akcentem i wieczną pogodą ducha, głosiła korzyści płynące z dobrego, przyjemnego, a zwłaszcza bezpiecznego seksu" - podała agencja.

"Nauczyłam się składać karabin w ciemności i zostałam wyszkolona na snajperkę"

Miała 10 lat, kiedy naziści przyszli do jej domu we Frankfurcie i zabrali jej ojca, sześć tygodni później matka wysłała ją do sierocińca w Szwajcarii. Jej rodzice zginęli w Holokauście.

W wieku 16 lat wyemigrowała do Palestyny ​​i dołączyła do Hagany, żydowskiej organizacji paramilitarnej. "Nauczyłam się składać karabin w ciemności i zostałam wyszkolona na snajperkę" – napisała w artykule opublikowanym w 2010 roku na łamach dziennika "New York Times". Westheimer nigdy nie testowała swoich umiejętności snajperskich przeciwko wrogowi, ale została ranna w wyniku bombardowania w Jerozolimie - przypomina Reuters.

Ponad 40 książek

Poślubiła izraelskiego żołnierza, przeprowadziła się do Paryża i poszła na studia. Później rozwiodła się i wyjechała do Nowego Jorku z chłopakiem. Wyszła za niego za mąż, urodziła córkę i kontynuowała naukę. Po kolejnym rozwodzie poślubiła Manfreda Westheimera, inżyniera, którego poznała w 1961 roku. Małżeństwo to zaowocowało synem i trwało aż do śmierci Manfreda w 1997 roku.

Kobieta zwróciła na siebie uwagę dyrektora nowojorskiej stacji radiowej, gdy prowadziła wykłady na temat antykoncepcji. Doprowadziło to do cotygodniowego 15-minutowego programu radiowego o północy w 1980 roku o nazwie "Sexually Speaking". Był to program poradniczy, w którym słuchacze zadawali pytania dotyczące tematyki seksualnej.

Oprócz swojej autobiografii, Westheimer napisała prawie 40 książek.

Autorka/Autor:momo, pp

Źródło: Reuters