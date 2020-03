Próbne testy ósmoklasistów w domach przez koronawirus. Strony komisji padają

- Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej umarła, nie zaczniemy pewnie jeszcze długo – mówi Jarosław Sobierajewicz, ojciec ósmoklasistki z Poznania. W poniedziałek o godz. 9 powinien rozpocząć się próbny egzamin jego córki i pozostałych uczniów klas ósmych, ale nie wszędzie się to udało.

Do egzaminu ósmoklasisty powinno w tym roku podejść ok. 356 tysięcy uczniów. Testy dla nich zgodnie z planem miały się rozpocząć 21 kwietnia. Ta data jest jednak zagrożona w związku z koronawirusem i zamknięciem szkół.

Wszystko powinno być na stronie, ale...

W poniedziałek 30 marca o godz. 9 miał rozpocząć się próbny egzamin z języka polskiego. CKE przygotowało materiały obejmujące zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostały zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Gdy próbowaliśmy pobrać o godz. 9 arkusze, nie działały strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, a także okręgowych komisji w Poznaniu i we Wrocławiu. Arkusz z języka polskiego udało nam się pobrać ze strony komisji w Gdańsku.

Nie tylko my mieliśmy ten problem. - Strona CKE umarła, testu nie zaczniemy pewnie jeszcze długo – mówi Jarosław Sobierajewicz, ojciec ósmoklasistki z Poznania.

"Pan Tadeusz" na próbę

Pierwsze zadania dotyczyły fragmentu "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. Na podstawie rozmowy Cześnika i Papkina uczniowie mieli rozpoznać "Zemstę". Ósmoklasiści mieli także napisać ogłoszenie zachęcające do udziału w szkolnym konkursie na projekt makiety zamku Horeszków.

Najwyżej punktowanym zadaniem jest wypracowanie. Ósmoklasiści mieli do wyboru dwa tematy. "Łatwiej pokonać każdą trudność, gdy dąży się do swojego wymarzonego celu. Czy zgadzasz się z tym poglądem?" lub "Napisz opowiadanie o przygodzie, którą przeżył ktoś, kto przeniósł się do świata przedstawionego jednej z lektur obowiązkowych".