To nagroda ku pokrzepieniu serc w czasach epidemii wywołanej przez koronawirusa. To jest historia sukcesu badaczy w walce z chorobami wirusowymi - mówi prof. Leszek Czupryniak z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, komentując Nagrody Nobla z medycyny i fizjologii.

Nobel z fizjologii i medycyny 2020 trafił do Harveya J. Altera, Michaela Houghtona i Charlesa M. Rice'a - odkrywców wirusa powodującego wirusowe zapalenie wątroby typu C - ogłosił w Sztokholmie Komitet Noblowski.

- To jest historia sukcesu badaczy nad chorobami wirusowymi, ma działać krzepiąco - powiedział dziennikarzom specjalista chorób wewnętrznych prof. Leszek Czupryniak z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego podczas debaty w Centrum Współpracy i Dialogu UW zorganizowanej z okazji tygodnia noblowskiego.

Jego zdaniem w czasach epidemii wywołanej przez koronawirusa badania noblistów stały się bardzo na czasie. - Trudno dać Nobla za badania nad koronawirusem SARS-CoV-2. Ale można dać Nobla za badania nad wirusem, który też należy do tej samej rodziny, jest RNA-wirusem - powiedział prof. Czupryniak . I dodał, że wirusy HCV i SARS-CoV-2 łatwo się namnażają, łatwo przejmują kontrolę nad komórką. I nawet na ilustracjach wyglądają do siebie podobnie. - Nie można było dać Nobla za koronawirusa, ale można było dać Nobla za coś podobnego - ocenił.

Jego zdaniem badania noblistów dają krzepiący przykład. Wyjaśnił, że dawniej zakażenie wirusem HCV kończyć się mogło fatalnie (prowadzić może do raka wątrobowokomórkowego), a często przebiegało bez żadnych objawów klinicznych. Dzięki badaniom noblistów stało się zaś możliwe aktywne poszukiwanie zakażonych wirusem u pacjentów. A kiedy wirus zostanie wykryty, możliwe jest już skuteczne leczenie. - Pacjent łyka tabletki i może być wyleczony - zwrócił uwagę lekarz.

Ekspert powołał się na prognozy Światowej Organizacji Zdrowia, które zakładają, że wirus może zostać wśród ludzi całkowicie wyeliminowany, jak choroba polio. - Myślę, że teraz dzięki Nagrodzie Nobla wzrośnie liczba badań przesiewowych, wykrywalność [WZW typu C - red.] - powiedział.

I zaznaczył, że bez znajomości wirusa nie można znaleźć lekarstwa na chorobę, którą ten patogen wywołuje. - Myślę, że to jest przesłaniem nagrody: jeśli nie zna się sekwencji wirusa i nie wie dokładnie, co nas zaraża, to - jak w przypadku koronawirusa - nie opanujemy epidemii - powiedział prof. Czupryniak.