Minimalna osiągnęła maksimum? Spór o podwyżki dla milionów pracowników

Według szacunków rządowych, płacę minimalną pobiera obecnie około 3 milionów Polaków. Toczą się właśnie ustalenia dotyczące wysokości najniższego wynagrodzenia na przyszły rok. Temat budzi duże zainteresowanie zarówno pracowników, jak i pracodawców.

W 2025 roku w przeciwieństwie do lat ubiegłych nie będzie podwójnej podwyżki płacy minimalnej. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów płaca minimalna w całym 2025 roku będzie wynosiła 4666 zł.

Procedura ustalania wysokości płacy minimalnej w Polsce jest szczegółowo uregulowana w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zgodnie z przepisami Rada Ministrów jest zobowiązana do przedstawienia Radzie Dialogu Społecznego (RDS) propozycji wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej na kolejny rok najpóźniej do 15 czerwca.

Po otrzymaniu propozycji, RDS ma 30 dni na negocjacje i wypracowanie wspólnego stanowiska. Jeśli do 15 lipca nie zostanie osiągnięte porozumienie, ostateczną decyzję podejmuje Rada Ministrów, wydając rozporządzenie do 15 września danego roku.

Spór w koalicji o płacę minimalną

Wysłaliśmy do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Ministerstwa Finansów prośbę o komentarz w tej sprawie. Do momentu publikacji nie uzyskaliśmy jednak odpowiedzi. Propozycja minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. znalazła się w czwartkowym porządku obrad Komitetu Stałego Rady Ministrów.

- Zgodnie z algorytmem zapisanym w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę najniższa krajowa powinna wzrosnąć o co najmniej 41 złotych - tłumaczy. Jak dodaje, tak niewielki wzrost wynika z zastosowania tzw. wskaźnika weryfikacyjnego, czyli mechanizmu porównującego rzeczywiste tempo inflacji w poprzednim roku z prognozami wzrostu cen, na podstawie których ustalano obowiązującą obecnie stawkę płacy minimalnej. - Okazało się, że rzeczywista inflacja była znacznie niższa od prognoz, co wpływa na niższe oszacowanie przyszłej podwyżki. Ta przesłanka - podkreśla Kozłowski - wskazuje, że wzrost płacy minimalnej w przyszłym roku powinien być relatywnie ograniczony.

Zdaniem Grzegorza Sikory taki sposób wyliczania płacy minimalnej "uderzy w najsłabiej zarabiających". - W efekcie może to doprowadzić do wzrostu ubóstwa, a co za tym idzie, większych wydatków państwa na pomoc społeczną. To również obciąża budżet - mówi związkowiec.