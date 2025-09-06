Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Najnowsze

Lubelskie. Niezidentyfikowany obiekt spadł na pole

rozbity dron
Służby na polu w miejscowości Majdan-Sielec, gdzie znaleziono szczątki drona
Źródło: TVN24
Niezidentyfikowany obiekt spadł na pole w miejscowości Majdan-Sielec (woj. lubelskie). Na miejscu pracują służby. Nikomu nic się nie stało. Według rzecznika MON "nie nosił cech wojskowych".

- Niezidentyfikowany obiekt spadł na pola - przekazała młodsza aspirant Małgorzata Pawłowska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim. Szczątku obiektu znaleziono w miejscowości Majdan-Sielec (gmina Krynice), około 50 km od granicy z Ukrainą.

Rzecznik lubelskiej policji podinsp. Andrzej Fijołek poinformował, że zgłoszenie o zdarzeniu tomaszowska policja otrzymała około godz. 17.40 za pośrednictwem Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Jak ustalił reporter TVN24 Michał Gołębiowski, zgłoszenie wpłynęło od miejscowego rolnika. Według relacji mężczyzny, nie było słychać wybuchu ani widać rozbłysku.

- Nikt nie ucierpiał. Policja zabezpieczyła teren. Powiadomione zostały wszystkie właściwe służby, w tym wojsko – przekazał Fijołek.

Rzecznik ministra obrony narodowej Janusz Sejmej przekazał, że "nieznany obiekt latający nie nosił cech wojskowych".

Według nieoficjalnych ustaleń, obiekt spadł na pole, około 500 metrów od zabudowań.

Niezidentyfikowany obiekt spadł na pole w miejscowości Majdan-Sielec (woj. lubelskie)
Niezidentyfikowany obiekt spadł na pole w miejscowości Majdan-Sielec (woj. lubelskie)
Źródło: TVN24

Na miejscu pracuje policja i prokuratura

Jak poinformowała asp. Pawłowska, na miejsce udała się policja, w tym również komendant jednostki powiatowej. Wezwano również prokuratora oraz technika policyjnego. - Trwają czynności - dodała.

- W zdarzeniu nie było osób poszkodowanych. Nie mam też informacji o tym, aby konieczna była ewakuacja - zaznaczyła.

Pierwsze informacje o zdarzeniu podało RMF FM. Jak dowiedział się dziennikarz stacji Michał Dobrołowicz, obiekt, który rozbił się na polu to prawdopodobnie dron przemytniczy.

Niezidentyfikowany obiekt spadł na pole
Niezidentyfikowany obiekt spadł na pole w miejscowości Majdan-Sielec (woj. lubelskie)
Niezidentyfikowany obiekt spadł na pole w miejscowości Majdan-Sielec (woj. lubelskie)
Źródło: TVN24
Niezidentyfikowany obiekt spadł na pole w miejscowości Majdan-Sielec (woj. lubelskie)
Niezidentyfikowany obiekt spadł na pole w miejscowości Majdan-Sielec (woj. lubelskie)
Źródło: TVN24
Niezidentyfikowany obiekt spadł na pole w miejscowości Majdan-Sielec (woj. lubelskie)
Niezidentyfikowany obiekt spadł na pole w miejscowości Majdan-Sielec (woj. lubelskie)
Źródło: TVN24
Niezidentyfikowany obiekt spadł na pole w miejscowości Majdan-Sielec (woj. lubelskie)
Niezidentyfikowany obiekt spadł na pole w miejscowości Majdan-Sielec (woj. lubelskie)
Źródło: TVN24
Niezidentyfikowany obiekt spadł na pole w miejscowości Majdan-Sielec (woj. lubelskie)
Niezidentyfikowany obiekt spadł na pole w miejscowości Majdan-Sielec (woj. lubelskie)
Źródło: TVN24

Autorka/Autor: est,momo/ams

Źródło: Kontakt24, TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Czytaj także:
Pioruny, burze, noc
Gdzie jest burza? Wieczór głośny od grzmotów
METEO
imageTitle
Skromne wygrane faworytów. Anglikom pomógł samobój
EUROSPORT
"Father Mother Sister Brother" reż. Jim Jarmusch
Złoty Lew 2025 dla filmu Jima Jarmuscha
Kultura i styl
imageTitle
Gorzkie słowa z Hiszpanii o przyszłości Lewandowskiego w Barcelonie
Najnowsze
imageTitle
Faworyci zagrali na piątkę. Ronaldo śrubuje rekord
EUROSPORT
Chińscy naukowcy zamienili sukulenty w naturalne lampki
Rośliny jak z "Avatara". Świecą w ciemności różnymi kolorami
METEO
Jacek Dubois
Dubois o "działaniu mającym na celu sparaliżowanie Trybunału Stanu"
Polska
imageTitle
Kiedy i o której godzinie mecz Polska - Bośnia i Hercegowina na EuroBaskecie?
EUROSPORT
imageTitle
Drużyna z Izraela zmieniła stroje w obawie o bezpieczeństwo
EUROSPORT
Nocne burze, gwałtowna pogoda, błyskawica, piorun
Uwaga na burze. W mocy żółte alarmy IMGW
METEO
Policja zatrzymała go w ciągu godziny (zdjęcie ilustracyjne)
Atak "ostrym narzędziem" w parku. 17-latek usłyszał zarzut
Olsztyn
Mgły
Mgły spowiją część kraju. Pogoda na jutro
METEO
warszawa saska kepa shutterstock_2343196209
Wyjące syreny w Warszawie. Znamy powody
Najnowsze
0609N111XST ZAJA SUPERWIZJER DLUGA -0008
"Afera zaprojektowana na najwyższych piętrach warszawskich wieżowców"
Polska
Narodowe Czytanie poezji Jana Kochanowskiego z parą prezydencką
Ich pierwsze czytanie. Tak poszło
Polska
pelnia krwawy ksiezyc AdobeStock_505494103_1
W niedzielę czeka nas spektakularne zjawisko
METEO
Chłopca potrącił autobus
Wyciągnęli pięciolatka spod autobusu. Zmarł
Kraków
imageTitle
Dobre wieści przed meczem z Finlandią
EUROSPORT
imageTitle
Uciekinier dowiózł zwycięstwo. Siódmy triumf ekipy UAE
EUROSPORT
imageTitle
Wyeliminowały Polki, zagrają o mistrzostwo świata
EUROSPORT
imageTitle
Geniusz Verstappena. Pole position z najszybszym kółkiem w historii Monzy
EUROSPORT
Policja: kierowca po wypadku próbował odjechać, zatrzymali go świadkowie
Śmiertelnie potrącił rowerzystę, próbował odjechać
WARSZAWA
Pożar nieopodal Jurupa Valley w Kalifornii objął ponad 160 hektarów
Pożar trawi Kalifornię. Zarządzono ewakuację
METEO
Pogrzeb ofiar zbrodni wołyńskiej w Puźnikach
"Te wydarzenia kończą dekadę straconych szans"
Polska
imageTitle
Zryw na nic. Kowalski bez awansu do Northern Ireland Open
Najnowsze
2025-09-05T115637Z_1_LWD245205092025RP1_RTRWNEV_C_2452-ISRAEL-PALESTINIANS-GAZA-STRIKE-MOMENT-0002
Izrael wzywa mieszkańców Gazy do ewakuacji
Świat
Wypadek karetki pogotowia
Karetka dachowała, dwaj ratownicy w szpitalu
Wrocław
Członkowie Gwardii Narodowej opuszczają DC Armory w Waszyngtonie
Nowy plan obronny Pentagonu przyniesie "wielką zmianę"
Świat
imageTitle
Polacy poznali potencjalnych rywali w ćwierćfinale EuroBasketu
EUROSPORT
shutterstock_1263329617
Drugi najwyższy wynik w historii. Olbrzymia kumulacja.
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica