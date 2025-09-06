Lubelskie. Niezidentyfikowany obiekt spadł na pole

Służby na polu w miejscowości Majdan-Sielec, gdzie znaleziono szczątki drona Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Niezidentyfikowany obiekt spadł na pola - przekazała młodsza aspirant Małgorzata Pawłowska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim. Szczątku obiektu znaleziono w miejscowości Majdan-Sielec (gmina Krynice), około 50 km od granicy z Ukrainą.

Rzecznik lubelskiej policji podinsp. Andrzej Fijołek poinformował, że zgłoszenie o zdarzeniu tomaszowska policja otrzymała około godz. 17.40 za pośrednictwem Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Jak ustalił reporter TVN24 Michał Gołębiowski, zgłoszenie wpłynęło od miejscowego rolnika. Według relacji mężczyzny, nie było słychać wybuchu ani widać rozbłysku.

- Nikt nie ucierpiał. Policja zabezpieczyła teren. Powiadomione zostały wszystkie właściwe służby, w tym wojsko – przekazał Fijołek.

Rzecznik ministra obrony narodowej Janusz Sejmej przekazał, że "nieznany obiekt latający nie nosił cech wojskowych".

Według nieoficjalnych ustaleń, obiekt spadł na pole, około 500 metrów od zabudowań.

Niezidentyfikowany obiekt spadł na pole w miejscowości Majdan-Sielec (woj. lubelskie) Źródło: TVN24

Na miejscu pracuje policja i prokuratura

Jak poinformowała asp. Pawłowska, na miejsce udała się policja, w tym również komendant jednostki powiatowej. Wezwano również prokuratora oraz technika policyjnego. - Trwają czynności - dodała.

- W zdarzeniu nie było osób poszkodowanych. Nie mam też informacji o tym, aby konieczna była ewakuacja - zaznaczyła.

Pierwsze informacje o zdarzeniu podało RMF FM. Jak dowiedział się dziennikarz stacji Michał Dobrołowicz, obiekt, który rozbił się na polu to prawdopodobnie dron przemytniczy.

Niezidentyfikowany obiekt spadł na pole Niezidentyfikowany obiekt spadł na pole w miejscowości Majdan-Sielec (woj. lubelskie) Źródło: TVN24 Niezidentyfikowany obiekt spadł na pole w miejscowości Majdan-Sielec (woj. lubelskie) Źródło: TVN24 Niezidentyfikowany obiekt spadł na pole w miejscowości Majdan-Sielec (woj. lubelskie) Źródło: TVN24 Niezidentyfikowany obiekt spadł na pole w miejscowości Majdan-Sielec (woj. lubelskie) Źródło: TVN24 Niezidentyfikowany obiekt spadł na pole w miejscowości Majdan-Sielec (woj. lubelskie) Źródło: TVN24