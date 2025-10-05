Wjechał w trzy auta, miał niemal trzy promile. Jedna osoba w szpitalu

Kierowca opla był pijany Źródło: tvn24.pl/LDZ Zmotoryzowani Łodzianie

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do wypadku doszło w pobliżu jednego z głównych skrzyżowań w mieście. Drogi w okolicy al. Mickiewicza i Włókniarzy korkują się również w weekendy. Tak było też w sobotę, tuż przed godziną 16.50.

Pijany 38-latek

Komisarz Adam Dembiński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi opowiada, że w stojące w zatorze samochody uderzył rozpędzony opel. - Za jego kierownicą siedział 38-letni mieszkaniec powiatu pabianickiego. Późniejsze badania wykazały, że w organizmie miał 2,7 promila alkoholu - opowiada policjant.

Opel uderzył w trzy pojazdy, w których łącznie było osiem osób. - Sześć odniosło obrażenia, w tym jedna, której stan był na tyle poważny, że wymagała ona transportu do szpitala. Na szczęście, życie osoby poszkodowanej nie było zagrożone - dodaje kom. Dembiński.

Karambol przed estakada na Włókniarzy w stronę Retkini. Posted by LDZ Zmotoryzowani Łodzianie on Saturday, October 4, 2025 Rozwiń

Zatrzymany

- Mężczyzna został zatrzymany. Dalsze czynności z jego udziałem będą możliwe, kiedy wytrzeźwieje - kończy policjant.

Za jazdę w stanie nietrzeźwości polski Kodeks karny przewiduje karę do trzech lat więzienia. Jeżeli sprawca spowoduje wypadek, którego skutkiem jest śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu - może mu grozić nawet 12 lat w celi.

OGLĄDAJ: Oglądaj "Lożę prasową"